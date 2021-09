Gabon : Wärtsilä va livrer une centrale électrique de 120 MW

29 Septembre 2021

LIBREVILLE, 29 septembre (Infosplusgabon) - Le groupe technologique Wärtsilä et Gabon Power Company (GPC), la filiale du Fonds Souverain de la République Gabonaise (FGIS) dédiée à l'énergie et à l'eau, ont signé le 22 septembre une Convention de Concession avec le Gouvernement du Gabon pour le développement, la fourniture, la construction, l’exploitation et la maintenance d'une centrale à gaz de 120 MW.

Wärtsilä, qui dirige conjointement le développement du projet avec GPC, construira la centrale dans le cadre d'un contrat complet d'ingénierie, de fourniture et de construction (EPC), puis exploitera et entretiendra la centrale dans le cadre d'un accord d'exploitation et de maintenance (O&M) de 15 ans. Le contrat EPC et l'accord O&M seront signés en 2022 avec Orinko S.A., la Société Projet codétenue par Wärtsilä et GPC.

La centrale sera construite sur le site industriel d'Owendo, près de Libreville, la capitale du pays. Une fois mise en service, la centrale fournira de l'électricité à la Société d'Energie et d'Eau du Gabon (SEEG), dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité de 15 ans. Ce projet d'infrastructure énergétique est primordial pour le Gabon. Il s’agit aussi de l'un des plus importants projets de ce type en Afrique subsaharienne.

« Il existe actuellement un déficit structurel entre la capacité d'approvisionnement et la demande d'électricité, qui augmente d'année en année. Ce projet jouera un rôle important pour combler ce déficit, et quelque 600 000 personnes bénéficieront à terme d'un approvisionnement en électricité plus durable et bon marché. La centrale remplacera des actifs de production d’électricités jusque-là loués par la SEEG, ce qui apportera des avantages significatifs, conformément aux ambitions de développement durable du Gabon », a déclaré Marcelin Massila Akendengue, directeur général de Gabon Power Company.

« Il s'agit d'un projet majeur et très complet qui fournira une énergie durable à un prix compétitif. Il tire parti de nombreux points forts de Wärtsilä, notamment l'efficacité et la flexibilité de nos centrales à gaz, mais aussi nos capacités EPC, nos compétences en développement et finance de projets, et notre capacité à exploiter efficacement les centrales pendant leur cycle de vie », a déclaré Nicolas Mathon, directeur du développement de projets, Afrique et Europe, Wärtsilä Energy et directeur général, Orinko SA. « Le projet souligne également le rôle de leader que Wärtsilä joue dans l'évolution vers un avenir décarboné, en proposant des solutions qui permettent la transition vers les énergies renouvelables. »

Le projet est développé dans le cadre d'un Partenariat Public Privé, l'actif étant transféré aux autorités gabonaises à l'issue de la convention de concession. Il a le plein soutien du gouvernement du Gabon, avec l'approbation du Conseil des ministres reçue en mai 2021. Le contrat de concession a reçu l’aval du Chef de l’Etat, du Premier ministre et des ministères concernés. Une fois achevé, le projet aura un impact positif majeur sur l'économie gabonaise.

La capacité électrique installée de Wärtsilä en Afrique de l'Ouest comprend 440 centrales équipées d’un total de 946 moteurs produisant 4,928 MW dans 34 pays. Wärtsilä est présent au Gabon sur le long terme, à travers ses projets livrés pour la SEEG et pour des entreprises privées à forte consommation énergétique.

