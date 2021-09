AEC Lance le Programme des Pionniers de l’Energie afin d’attirer plus d’Africains et de Jeunes dans l’industrie de l’énergie

15 Septembre 2021

JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 15 septembre (Infosplusgabon) - Le Programme des Pionniers de l’Energie de AEC est le premier programme de stages en son genre, de la Chambre, créé pour donner des opportunités de qualité aux individus, en promouvant l’apprentissage et la croissance continuels, à la fois dans la vie professionnelle et personnelle des participants.

À travers ce programme de stages, les participants sont exposés à la vie quotidienne des professionnels du secteur de l’énergie, en travaillant main dans la main avec ces professionnels réputés et expérimentés.

La Chambre a toujours été, et continue d’être, un fervent défenseur du développement dans le but d’habiliter les jeunes à progresser dans l’industrie. Étant un programme de stages payant, nous voulons également que les candidats sachent que, grâce à leur investissement personnel et dans les difficultés, une récompense les attendra toujours après l’effort fourni.

Dans un monde hautement concurrentiel, les diplômes ne suffisent pas à garantir des postes de qualité ; la visibilité est également nécessaire. L’objectif de la Chambre est de fournir cela : une plateforme qui permette un apprentissage continuel tout en utilisant un espace structuré où les participants s’engagent, apprennent et explorent l’industrie avec des professionnels expérimentés qui les guident durant tout le chemin.

Le gain d’expérience de l’industrie offre des bénéfices importants pour les diplomés qui entrent sur le marché du travail. Au lieu de se précipiter pour avoir un emploi ne correspondant peut-être pas à l’individu en question, la perspective d’un stage peut être une solution.

Les programmes de stages sont précieux car ils offrent la chance de développer de nouvelles compétences et des opportunités actuelles qui ne se seraient pas présentées autrement. En plus de la connaissance technique gagnée au sein de l’industrie, les stagiaires apprennent aussi à interagir avec des professionnels dans le milieu du travail, et à développer des compétences personnelles telles que la gestion, les capacités organisationnelles, l’adaptabilité, les aptitudes à résoudre des problèmes ainsi que le travail d’équipe.

Au sein de la Chambre, nous reconnaissons le rôle que les organisations devraient jouer dans la motivation et la responsabilisation des jeunes afin de leur donner les outils nécessaires dans le milieu du travail. La responsabilisation des jeunes devrait être une des priorités des projets de croissance de toute organisation afin de préparer la prochaine génération de leaders. À travers le PPE, la Chambre Africaine de l’Energie aspire à responsabiliser les jeunes en assurant que nous ayons des jeunes bien formés et compétents prêts à représenter le changement et la voix dont cette industrie a besoin.

Ce programme de stages offre une chance équitable dans la sélection des candidats, sans tenir compte de leurs études ou expériences passées. En plus d’être une expérience d’apprentissage, ce programme donne aux candidats sélectionnés l’opportunité de s’exprimer, de générer des idées et des solutions concernant des sujets spécifiques à l’industrie.

Le Programme des Pionniers de l’Energie de AEC a été crée non seulement pour accomplir une grande et belle ouvre, en donnant la chance d’apprendre et de grandir, mais aussi pour donner l’opportunité de travailler avec des professionnels capables de partager leurs expériences et cultures diverses, avec les stagiaires, pour faire d’eux des futurs professionnels indépendants avec une voie claire à suivre.

