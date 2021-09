Gabon : Les petits agriculteurs et les coopératives dans le Woleu-Ntem obtiennent le soutien d’Olam Gabon

12 Septembre 2021

LIBREVILLE, 10 septembre (Infosplusgabon) - La prospérité des communautés voisines aux opérations d’Olam Gabon viennent d’obtenir le soutien de cette entreprise singapourienne de négoce et de courtage de denrées alimentaires, rapporte un communiqué officiel.

« Au-delà des opportunités d’emplois et de services offerts par le développement des plantations des régions de Kango, Lambaréné, Mouila et Bitam, l’entreprise Olam Rubber Gabon (ORG) a mis en place un programme d’activités génératrices de revenus pour les communautés riveraines », souligne le communiqué.

Et, ce, dans le but de catalyser des initiatives locales pour permettre la création de petites entreprises et coopératives pourvoyeuses de revenus réguliers et stables en faveur des communautés.

C’est le cas avec le partenariat entre ORG et l’association des petits planteurs de « NGOMANE », un exemple de réussite dans le domaine associatif au Gabon. En effet, travaillant sur une superficie de 2 Ha, les membres de cette association ont su développer et gérer à profit une bananeraie associative.

Seuls au départ, les membres de cette association éprouvaient des difficultés pour la supervision des ventes, le partage des bénéfices et la gestion des revenus. Suite à des formations gratuites dispensées par ORG, ils ont mis en œuvre une caisse commune alimentée par 40% des bénéfices des ventes pour financer de nouveaux projets d’un côté, et de mettre en place des parcelles de terres supplémentaires pour des nouvelles plantations agricoles comme le manioc et le cacao.

L’appui d’Olam a également permis à ces derniers d’établir un calendrier d’activités en fonction de pratiques agricoles personnelles. C’est cette chaîne d’idées qui leur a permis aujourd’hui de mieux s’organiser en matière d’approvisionnement permettant à la fois de limiter certains risques liés aux coûts de transport de marchandises qui auraient pu impacter les bénéfices issus des ventes de produits commercialisation.

Ces petites victoires locales, lorsque l’on sait qu’il est difficile de forger un tissu associatif solide dans nos campagnes, sont sources d’encouragement pour les autres communautés et pour l’entreprise.

Ce même type d’approche a été mis en œuvre dans le cadre des activités du projet « Appui à l’autonomisation financière des populations du Département du Haut-Ntem à travers la Culture du Cacao ». Dans ce projet Olam Rubber Gabon forme les petits producteurs actifs du cacao sur les techniques de production raisonnée et d’entretien des plantations.

Monsieur EYEGUEZOK Emmanuel, planteur actif sur 1,5 hectares au village Assok, se dit satisfait de l’appui d’ORG qui a eu un impact considérable sur sa production, « Je suis dans l’activité du cacao depuis 18 ans déjà, avant je produisais environ 8 sacs de cacao par saison. La saison après cette formation j’ai produit une demi-tonne de cacao (10 sacs) ».

Tout comme monsieur EYEGUEZOK, de nombreux planteurs et producteurs se sont approprié le projet et ont par la suite vu une amélioration nette en qualité et quantité de leur production. ORG continue d’être sollicité pour plus de formations dans la culture du cacao et étendre son programme d’appui aux communautés. (Source Olam).

