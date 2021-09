Gabon : La Zone Spécial de Nkok abrite désormais une usine de fabrication de colle à base de méthanol

06 Septembre 2021

Gabon-Economie-Matière première/Colle

LIBREVILLE, 4 septembre (Infosplusgabon) - Gabon Special Economic Zone abrite désormais la première usine de fabrication de colle utilisée pour la fabrication de contreplaqué. C’est une première dans la zone de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).

Dans le même élan, le Gabon a reçu pour la première fois un chargement de méthanol, un composant de base pour la fabrication de la colle.

C’est une nouvelle société, Windson Resins & Chemicals SARL, qui s’est établie dans la ZES de Nkok et qui est l’origine de la première importation de Méthanol au Gabon.

La matière première de base pour la production de formaldéhyde est le méthanol, un produit qui n’a jamais été importé et utilisé au Gabon.

Cette initiative soutenue par le Ministère du Pétrole, du Gaz et des Mines, a permis d’importer 2 000 tonnes métriques de méthanol auprès d’Atlantic Methanol Production Company LLC, une société basée en Guinée équatoriale.

Le chargement de méthanol a été reçu au New Owendo International Port (NOIP), le 20 août dernier.

La production du formaldéhyde et de la résine dans la ZES de Nkok assurerait les avantages suivants pour le Gabon ainsi que pour les usines de transformation du bois :

- Réduction de coûts sur l’importation de résine (sous forme de poudre);

- Accélération de la croissance de l’industrie du contreplaqué au Gabon ;

- Augmentation de la valeur des exportations des produits du bois;

- Meilleure utilisation des ressources naturelles (bois) du Gabon ;

- Réduction des pertes dans la préparation de la colle liquide à partir de résine en poudre grâce à une manipulation complexe.

L’usine de Windson Resins & Chemicals SARL a une capacité de production de formaldéhyde et de résine de 135 MT/ jour avec une utilisation de méthanol de 45 MT/ jour.

Cette capacité de production peut répondre à la demande de résine pour la production d’environ 330 000 m3 de contreplaqué par an.

L’usine commencera avec une production de 50 MT / jour de formaldéhyde et de résine et devrait atteindre 85% de sa capacité de production en 2022.

Windson Resins & Chemicals SARL commencera également la production de résine en poudre d’ici fin 2022 et l’exportera vers les pays de la région CEMAC ainsi qu’en Afrique de l’Ouest. Approximativement 2 000 à 3 000 tonnes métriques de méthanol seront importées tous les deux mois, souligne-t-on.

Gabon Special Economic Zone (GSEZ) est une joint-venture créée au Gabon en 2010 avec le concours de 3 puissants actionnaires : Olam International Ltd. (40,5%), la République Gabonaise (38,5%), et Africa Finance Corporation (21%). La GSEZ est une zone industrielle dynamique de 1 126 ha avec 164 entreprises de 15 pays, opérant dans 17 secteurs industriels différents.

Sous la supervision d’ARISE Integrated Industrial Platforms (IIP) qui compte parmi ses projets plusieurs zones industrielles en Afrique, notamment au Benin (Glo-Djigbe Industrial Zone) et au Togo (Plateforme Industrielle d’Adétikope), GSEZ est devenue une référence dans la promotion des produits du bois et ses dérivés. Elle a été nommée meilleure Zone Économique dans le domaine de la production du bois en 2020 dans le classement FDI Intelligence du Financial Times.

