Afrique du Sud : Un Juge sud-africain rend une ordonnance d’engagement de procédures civiles en faveur de Centurion contre le blogueur controversé équato-guinéen, Delfin Mocache Massoko

02 Septembre 2021

LIBREVILLE, 2 septembre (Infosplusgabon) - Le mois dernier, un juge sud-africain à décidé que Centurion Law Group (https://CenturionLG.com) et beaucoup d’autres victimes de Delfin Mocache Massoko pouvaient engager une procédure judiciaire contre Delfin Mocache Massoko, en Afrique du Sud.

Etant donné le fait que Delfin Mocache est domicilié en dehors de la République d’Afrique du Sud, l’équipe juridique de Centurion et des victimes ont dû saisir la cour afin de demander réparation, en intentant une action en justice contre lui auprès du Tribunal sud-africain, vu que M. Mocache avait déjà eu affaire au système judiciaire sud-africain.

M. Mocache a fait de son mieux pour éviter d’être notifié des documents juridiques en changeant d’adresse.

Ces ordonnances ne sont pas faciles à rendre étant donné le fait que le tribunal doit prendre en compte la nature et les motifs de la première action en justice, tout en étant convaincu de l’existence de perspectives de réussite. Centurion et de nombreuses victimes réclament des dommages et intérêts sous forme de compensation financière, suite aux déclarations diffamatoires et campagnes de dénigrement continuelles de Define Mocache

Delfin Mocache Massoko est le fils de Avelino Mocache Mehenga, un des ministres les plus puissants du gouvernement de la Guinée Equatoriale. Mr Mocache a une histoire bien documentée de campagnes de dénigrement, et fait d’ailleurs l’objet d’une enquête en cours pour avoir tenté d’utiliser la position de force et l’influence de sa famille au niveau gouvernemental dans le but de, inter alia, extorquer de l’argent à un homme d’affaires sud-africain ayant des opérations en Guinée Equatoriale.

Le jugement de ce tribunal confirme notre engagement indéfectible en faveur des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de l’éradication de ces individus qui pensent pouvoir manipuler le système au détriment de l’intérêt public.

Le siège social de Centurion Law Group se situe à Johannesburg et dispose de bureaux et partenaires partout en Afrique, Europe et Moyen-Orient. Centurion Law Group est un cabinet juridique qui transforme la façon dont le droit est pratiqué dans le continent.

Nos avocats et conseillers, qui ont une forte expérience et une formation internationale, sont reconnus pour conseiller les gouvernements, les investisseurs étrangers, les entreprises locales, d’autres cabinets d’avocats et le secteur privé. Les compétences linguistiques de l’équipe nous permettent de travailler en anglais, espagnol, français, allemand et autres langues locales. (Source APO).

FIN/ INFOSPLUSGABON/OOO/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon