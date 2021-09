Afrique : World Rugby s'associe aux fédérations et aux régions pour développer le sport

01 Septembre 2021

LIBREVILLE, Gabon, 1er septembre (Infosplusgabon) – Selon un communiqué de presse parvenu à la rédaction, 128 fédérations membres et six régions pratiquant du Rugby, vont renforcer leurs capacités et leurs compétences en participation au plan stratégique de World Rugby lancé en avril.

L’objectif est de porter le nombre total de joueurs dans le monde à plus de 10 millions d'ici 2025 ; Conformément à l'engagement stratégique de développer le rugby féminin. Ce plan vise à faire monter le nombre de joueuses en activité de 10 % supplémentaires. Les programmes à succès Get into Rugby et Impact Beyond vont être étendus, souligne-t-on.

World Rugby a présenté aujourd'hui un plan de participation novateur, ambitieux et axé sur la santé des joueurs, dont l'objectif est d’accompagner ses 128 fédérations membres et de ses six régions en renforçant leur capacité et leur potentiel pour assurer la croissance et la participation dans le rugby sous toutes ses formes à travers le monde.

La participation, tout comme la compétition et l'engagement, est l'un des trois piliers fondamentaux du plan stratégique de World Rugby - « Un sport global pour tous - fidèle à ses valeurs » - qui a été lancé en avril avec pour objectif principal de stimuler la croissance du rugby jusqu'en 2025.

Le rugby est un sport en pleine croissance au niveau mondial, avec des tendances à la hausse en termes de participation et de parité hommes-femmes au cours de la dernière décennie ; les femmes et les jeunes filles étant plus nombreuses que jamais à être encouragées à pratiquer ce sport. (Source APO).

