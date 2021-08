Gabon : Don de médicaments d'OLAM Palm Gabon doublé d'une caravane médicale en faveur des populations de Mouila et du Moyen Ogooué

26 Août 2021

Gabon-Société/Santé-Olam Palm Gabon au chevet des populations

LIBREVILLE, 26 août (Infosplusgabon) - Olam Palm Gabon (OPG) a initié début juillet, une caravane médicale au bénéfice des populations de Bindo, Nzamata et Makouké dans le Moyen Ogooué. De même, pour venir en appui aux communautés riveraines de ses opérations , OPG a procédé, du 27 au 28 juillet dernier, à une remise de médicaments aux dispensaires de Guidouma, Mboukou, Doubou et Guiamba, dans la Ngounié, rapporte un communiqué.





Dans cette période sanitaire difficile, Olam Palm Gabon a fait un don de médicaments aux populations de Guidouma, Mboukou, Doubou et Guiamba, dans la province de la Ngounié.

Cette initiative d’OPG s’inscrit dans le cadre de sa politique de soutien aux communautés rurales. Dans son objectif de développement durable et responsable, la met l’accent sur le volet la santé en cette période difficile pour tous, afin de contribuer activement à l’amélioration des conditions de vie des populations. C’est notamment plus de 3000 produits pharmaceutiques qui ciblent les pathologies fréquentes en milieu rural qui ont été sélectionnés et mis à disposition des centres de soin, avec l’appui du Chef du Centre Médical de Fougamou.

Cette action fait suite à la caravane médicale qui a eu lieu du 6 au 8 Juillet 2021 à Makouké pendant laquelle plus de 2000 personnes avaient bénéficié de soins gratuits, dont des soins spécialisés (gynécologie, ophtalmologie, etc. rares en milieu rural) et des moustiquaires imprégnées, le paludisme restant le premier cas de maladie en province. Effectuée en présence des Chefs de village et représentants des autorités locales, la dotation fait suite à une série de missions effectuées dans ces villages.



Olam Palm Gabon continuera d’initier des actions en faveur des communautés locales. Ceci, dans le but de développer des relations positives et durables avec ses partenaires.





