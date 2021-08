Gabon : Location d'un appartement meublé de 4 chambres dans un immeuble résidentiel

16 Août 2021

Gabon-Economie-Location appartement meublé à Libreville

LIBREVILLE, 16 août (Infosplusgabon) - Particulier loue sous contrat annuel, à Libreville, un appartement neuf, meublé, spacieux et entièrement climatisé de 4 chambres bien réparties dont une suite parentale. Au 1er étage d'une résidence privée, sécurisée dans haute barrière, au quartier Charbonnages, à deux pas de l’école publique conventionnée et du Lycée français.

Salon, salle à manger, cuisine équipée, Buanderie, 2 espaces Bureau, 2 Terrasses avant et arrière, WC visiteur et 2 salles d’eau + Douche supplémentaire. Lavoir double. Antenne Canal + installée. Wifi disponible. Parking intérieur /extérieur. Vidéosurveillance 24/24. Idéal pour une co-location. Loyer mensuel : 750 000 F CFA à débattre. Contact : +24177843371 et Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Voir les photos via le lien : https://www.airbnb.fr/rooms/39980951?translate_ugc=false&federated_search_id=7f0dd143-8406-4230-97a0-701517bad43d&source_impression_id=p3_1629101648_xlgZBr7PpIVpB54e&guests=1&adults=1

