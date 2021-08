Emirates transportera les Délégués Régionaux et Internationaux à African Energy Week à la ville du Cap, en Afrique du Sud

16 Août 2021

LIBREVILLE, 16 août (Infosplusgabon) - La plus grande compagnie aérienne des Émirats arabes unis (EAU), Emirates, a annoncé qu’elle reprendra ses vols vers l’Afrique du Sud, après plusieurs mois d’inactivité suite aux restrictions de voyage. Cette mesure est en accord avec l’assouplissement des voyages vers 12 pays décidé par les Émirats, et on s’attend à ce qu’elle encourage vivement les voyages et le tourisme en Afrique du Sud.

En plus de la reprise des vols, Emirates a annoncé que la compagnie aérienne augmentera ses vols vers l’Afrique du Sud d’un vol par jour à 11 par semaine, et également l’interconnexion vers Durban et le Cap. En rouvrant ses services vers l’Afrique du Sud et en offrant des tarifs réduits pour ceux venant à African Energy Week 2021 (AEW) au Cap, en novembre, la compagnie réaffirme le fait que des événements peuvent avoir lieu en Afrique en 2021.

Le fait qu’une compagnie aérienne basée à Dubaï soutienne AEW 2021, au Cap, ne fait que renforcer l’idée qu’abandonner le continent pour des lieux de conférence à Dubaï n’est pas la solution. Avec la reprise des vols et des tarifs réduits offerts pour les délégués de AEW 2021, Emirates démontre son engagement envers l’Afrique.

Emirates constituera le premier mode de transport pour AEW 2021 en amenant des délégués du monde entier à cet événement unique sur l’énergie en Afrique, du 9 au 12 novembre 2021, au Cap. La compagnie est tout particulièrement importante, non seulement pour AEW 2021 mais aussi pour l’Afrique du Sud dans son intégralité, vu qu’elle connecte le pays au monde. En effet, la reprise des voyages amènera un nombre important de touristes et de voyageurs d’affaires en Afrique, maintenant que le monde s’ouvre à nouveau, après la pandémie du COVID-19.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de renforcer nos services en Afrique du Sud et avons déjà augmenté nos vols vers Johannesburg d’un vol par jour à 11 par semaine, dont 4 vols de correspondance avec Durban et le Cap avec trois services hebdomadaires » a indiqué Emirates sur sa page LinkedIn.

La reprise du service vers l’Afrique et les offres de réduction sont une preuve du calibre et de l’importance incontestable de AEW 2021 en tant que principal événement sur l’énergie en Afrique. AEW 2021 a déjà reçu un nombre important de confirmations écrites faites par les majeurs Ministres africains, les directeurs des secteurs public et privé, et les compagnies nationales et internationales de pétrole (IOC) du monde.

Les confirmations ministérielles des pays suivants ont été reçues, entre autres : République du Congo, Nigéria, Niger, Soudan du Sud, Uganda, Namibie, Sénégal, Angola, Guinée Equatoriale, Ghana et Afrique du Sud. Egalement, des confirmations écrites ont été faites par l’Allemagne, la Russie, Alberta et les Etats-Unis, et aussi par l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), le Forum des Pays Exportateurs de Gaz et l’Organisation des Producteurs Africains. En donnant aux délégués un moyen de transport de classe mondiale pour AEW 2021, en novembre, Emirates réaffirme son engagement envers le peuple africain et le monde des affaires africain.

« Le fait qu’Emirates reprenne ses vols vers l’Afrique du Sud sera essentiel pour le tourisme et les affaires en Afrique, et contribuera fortement à la reprise post COVID-19. En donnant aux délégués venant au Cap un moyen de transport de classe mondiale et en leur offrant, également, des tarifs réduits, la compagnie aérienne collaborera grandement au succès de l’événement. L’Afrique peut accueillir des événements en 2021 et Emirates souligne cela. Nous maintiendrons notre engagement envers le peuple africain et l’énergie africaine, et sommes impatients d’accueillir des délégués du monde entier, et tout cela grâce à Emirates » a affirmé NJ Ayuk, Président de la Chambre Africaine de l’Energie. (Source AETOSWIRE).

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZE/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon