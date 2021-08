Gabon : Découvrez la Chambre « Perroquet Gris » du Gabon

16 Août 2021

Gabon-Tourisme-Location de chambres et appartement entier meublés

LIBREVILLE, 16 août (Infosplusgabon) - Particulier, met à disposition des voyageurs au quartier Charbonnages/Bel Air, une petite chambre de passage meublée pleine de chaleur et fort colorée dans un environnement bien aéré avec lit d'une place donnant sur un jardin fleuri fréquenté par divers oiseaux dont quelques passages de perroquets gris du Gabon.

Placard, cabine de douche et WC privés. Bibliothèque bilingue. Accès libre à une dépendance comprenant une grande terrasse, salle à manger avec TV privée, cuisine et machine à laver, lave-vaisselle, sèche linge, une salle d’eau supplémentaire, lavoir, Wifi, etc. Environnement discret, sécurisé et convivial. La nuitée à 15 000 F CFA TTC. Possibilité de repas sur place sur commande. Contacts pour vos réservations +24177843371 ou Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

Photos et réservations en ligne via le lien : https://fr.airbnb.com/rooms/31714533?preview_for_ml=true&source_impression_id=p3_1629020303_xXjjooazrtc%2FsyjJ





Pour les autres possibilités de logement, visitez le lien : https://www.airbnb.fr/rooms/39980951?translate_ugc=false&federated_search_id=7f0dd143-8406-4230-97a0-701517bad43d&source_impression_id=p3_1629101065_%2BLpi1ZxcSDP2Wspt&guests=1&adults=1









