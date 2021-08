OLAM Palm Gabon forme 7 élèves du Lycée Technique Agricole de Lembaba aux techniques agricoles

11 Août 2021

LIBREVILLE, 11 août (Infosplusgabon) - Le mois de juillet a permis à sept (7) élèves du Lycée Technique Agricole de Lebamba de compléter leur stage de découverte en milieu professionnel à Olam Palm Gabon (OPG). Les stagiaires retenus faisaient partie des meilleurs de leurs classes, les premiers de leur établissement à bénéficier du soutien d’OPG à l’éducation des jeunes.

Cette formation, (qui a eu lieu sur le site du PK19 à Mouila) revêt une importance capitale pour ces élèves, car elle leur permet d’acquérir une expérience précieuse pour la poursuite de leurs études.

Le stage a permis de découvrir, sous surveillance, les différents aspects des opérations agricoles. Les stagiaires ont pu vivre des situations réelles en s’essayant a certaines tâches sur le terrain (pépinières et plantations, visites de l’usine et autres installations) et intégrer ainsi diverses connaissances et compétences liées à leurs filières.

Pour Mr Stéphane NAOUNOU, Général Manager Plantations à OLAM, « Il était important de sortir ces futurs acteurs du secteur agricole du cadre théorique des leçons pour qu’ils expérimentent directement le quotidien de l’agriculteur, le monde du palmier, car rien ne vaut l’expérience du terrain. »

Pierre MBERAGANA, un des stagiaires a fait un bilan de son expérience, « Que dire de mon stage à Olam Palm Gabon ? Ce mois passé dans un monde que j’ai appris à découvrir, et que j’adore, a été plus que constructif. En plus d’avoir eu la chance d’échanger avec des travailleurs passionnés, ce stage m’a donné l’occasion de connaître réellement un mode de vie passionnant et sa réalité. Les multiples tâches effectuées par les employés sont aussi différentes les unes des autres. Tout au long de mon stage, j’ai constaté la diversité des tâches et des fonctions. Cela m’a permis d’enrichir mes connaissances et de mieux comprendre les opportunités que présente ce secteur. »

A la fin du stage, les étudiants ont reçu un soutien particulier d’Olam Palm Gabon pour la suite de leurs études sous forme de kits scolaires, des combinaisons de travail et une tenue scolaire. Pour la prochaine édition, l’entreprise compte étendre cette initiative à plus d’élèves de l’établissement et continuer de soutenir la formation des jeunes au Gabon. (Source Olam).

