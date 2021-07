Le Groupe Ecobank et Microsoft donnent aux petites et moyennes entreprises africaines les moyens de réussir dans l'économie numérique

28 Juillet 2021

LIBREVILLE, 28 juillet (Infosplusgabon) - Le premier groupe bancaire panafricain, le Groupe Ecobank, en partenariat avec Microsoft, LinkedIn, GitHub et l’ Académie Ecobank, va proposer des formations pour apporter des outils aux petites et moyennes entreprises (PME) d'Afrique subsaharienne. Cette formation permettra aux PME d'acquérir les compétences et les connaissances numériques nécessaires pour réussir dans le monde numérique d'aujourd'hui.

Les PME ont été fortement touchées par la pandémie de COVID-19 et les confinements qui ont entraîné des perturbations des chaînes d'approvisionnement, une chute des ventes, des pertes de revenus et des difficultés opérationnelles. Pour répondre aux souhaits de nos clients, Ecobank, par le biais de son pôle de Banque Commerciale, a entrepris d’aider les chefs d'entreprise à combler le déficit de compétences numériques dans leurs domaines et à améliorer les capacités numériques de leurs employés.

Josephine Anan-Ankomah, Directrice de la Banque Commerciale du Groupe Ecobank, a affirmé : « La pandémie de COVID-19 a accéléré la transition vers le numérique. Il est essentiel que les entreprises s'adaptent afin de rester compétitives dans un environnement en constante évolution. La Banque Commerciale de Ecobank s'est engagée à accompagner les PME à travers son réseau panafricain. Grâce à ce partenariat avec Microsoft, LinkedIn, GitHub et l’Académie Ecobank, nous proposons des formations pour doter les chefs d'entreprise et leurs employés des compétences numériques dont ils ont besoin pour rester connectés à leurs clients. Nous sommes déterminés à faire en sorte que nos PME clientes continuent à se développer et réussissent dans l'ère post COVID-19 ».

Les PME ont été invitées à s'inscrire pour le prochain webinaire qui aura lieu le 26 juillet. Le programme de l'initiative Global Skilling est disponible sur un portail en ligne où les PME peuvent s'inscrire et commencer leur formation dans l'un des dix domaines de compétences recherchés (services à la clientèle, marketing numérique, analyse financière, conception graphique, assistance informatique, gestion de projets, ventes, analyse de données, administration informatique et développement de logiciels). Les participants peuvent suivre le programme virtuel à leur propre rythme et aux moments qui leur conviennent le mieux. Le programme se poursuit jusqu'au 31 décembre 2021.

Ibrahim Youssry, directeur général pour la région multi-marchés Moyen-Orient et Afrique chez Microsoft, a précisé : « Nous voulons créer des viviers de talents numériques qui constitueront la population active de demain, et notre initiative Global Skilling est un élément important de cette démarche.

Mais au-delà de cet objectif, les talents numériques favoriseront également l'innovation locale, en donnant aux développeurs et aux entrepreneurs les moyens de créer des solutions locales adaptées aux défis et aux besoins des pays africains. Les startups et les PME jouent un rôle essentiel dans l'innovation, la croissance économique et la création d'emplois, et l'élargissement de l'accès aux compétences numériques est l'une des pierres angulaires d’une reprise économique réussie. »

L'initiative Global Skilling, comme bien d'autres initiatives de Ecobank, illustre la volonté de la Banque d'aider les PME à réaliser leur plein potentiel et à jouer un rôle essentiel dans la relance économique de l'Afrique. Parmi les autres initiatives de soutien aux PME, citons :

La solution de commerce électronique Ecobank Marketplace qui permet aux entreprises d'accroître leurs ventes sur les plateformes numériques.

Le programme Ellever, qui offre des prêts, des solutions de gestion de trésorerie, des formations et des possibilités de mentorat aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes, ainsi qu'à celles orientées sur les femmes.

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service d’environ 29 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays africains. Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations de trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers, à savoir le Nigerian Stock Exchange à Lagos, le Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan.

Microsoft facilite la transformation numérique à l’ère du cloud intelligent et de l’informatique périphérique intelligente. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'en faire plus. Pour plus d’informations et pour suivre l’actualité Microsoft, consultez le centre d'information mondial et régional de Microsoft. (Source Ecobank).

