Avec Sancho et Varane, Manchester United a lancé le mercato des cadors de Premier League

28 Juillet 2021

LIBREVILLE, 28 juillet (Infosplusgabon) - Comme chaque année, la Premier League est très active sur le marché des transferts. Alors que de nombreux clubs ont essuyé d’énormes pertes financières liées au coronavirus, les écuries du championnat anglais n’ont pas prévu de se calmer sur le mercato ! Manchester United, vice-champion d’Angleterre, a lancé les hostilités chez les gros d’Angleterre en recrutant Jadon Sancho !

Alors que la Premier League a retrouvé ses lettres de noblesse, avec la victoire en Ligue des Champions de Chelsea face à Manchester City, les clubs d’outre-Manche ont prévu de se renforcer en conséquence durant cet été. En effet, que ce soit Man City, Chelsea, Man United, Liverpool ou même Tottenham, d’énormes sommes d’argent devraient bien être dépensées par les cadors britanniques pour renforcer leur équipe.

Dauphin de Manchester City sur cette Premier League 2020/2021, Manchester United a lancé les premières hostilités en s’offrant les services de Jadon Sancho. L’attaquant anglais de 21 ans, formé à Manchester City, s’est révélé à Dortmund et est annoncé, depuis l’été dernier, du côté d’Old Trafford. Finalement, après un an de plus passé au BvB et une finale de l’Euro avec l’Angleterre, le jeune talent a rejoint les Red Devils pour 85 millions d’euros. Celui qui portera le numéro 25 avec les Mancuniens sera forcément très attendu pour son retour au pays et devra répondre aux attentes pour permettre à sa nouvelle équipe de retrouver les sommets de la Premier League.

Manchester United n’a pas prévu de s’arrêter là pour autant ! Les dirigeants sont sur le point de se renforcer, aussi, en défense puisqu’ils ont trouvé un accord avec le Real Madrid pour recruter Raphaël Varane. Le défenseur français de 28 ans a pris la décision de quitter le Real après dix ans et devrait coûter 50 millions d’euros à Manchester. Il formera une toute nouvelle charnière centrale avec Harry Maguire, de quoi permettre à Ole Gunnar Solksjaer, l’entraîneur, de compter sur une défense solide avec Wan Bissaka et Luke Shaw.

Mais les autres clubs du Big 5 anglais ne seront pas discrets jusqu’à la fin du mercato. En effet, du côté de Manchester City, on cherche aussi à se renforcer et deux internationaux britanniques sont annoncés proches de l’Etihad Stadium. Harry Kane, qui souhaite quitter Tottenham pour enfin gagner des titres, pourrait débarquer au sein de l’effectif pléthorique de City contre plus de 100 millions d’euros ! C’est d’ailleurs le transfert le plus attendu du côté des sites de paris sportifs. Les Citizen sont aussi sur les traces du petit chouchou du public anglais, à savoir Jack Grealish. Le milieu offensif de 25 ans, qui fait actuellement les beaux jours d’Aston Villa, pourrait être transféré pour plus de 70 millions d’euros. Si la concurrence est énorme sur les ailes citizen avec Phil Foden, Riyad Mahrez, Raheem Sterling ou encore Bernardo Silva, le séduisant droitier, au style atypique, aurait de gros arguments à faire valoir à Manchester. Bref, la Premier League devrait, à coup sur, dynamiter le mercato estival pour le plus grand plaisir des fans du championnat anglais.

