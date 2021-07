EVA Pharma apporte son aide à l’Inde en pleine flambée de Covid-19

28 Juillet 2021

LIBREVILLE, 28 juillet (Infosplusgabon) - Lors d’une importante vague de cas de coronavirus, EVA Pharma a expédié en temps utile des lots de Remdesivir en Inde, rapporte un communiqué de presse. Au printemps dernier, l’Inde a été confrontée à une flambée imprévisible de Covid-19, entraînant une augmentation rapide des infections qui a mis sous pression les capacités de production de l’industrie pharmaceutique locale en médicaments nécessaires pour satisfaire les besoins les plus urgents du pays. En avril, EVA Pharma a signé avec le gouvernement indien un contrat d’exportation portant sur de 300 000 flacons de Remdesivir, un traitement approuvé contre le coronavirus.

Entre mai et juin, six envois de Remdesivir ont été expédiés par avion à Bombay et ont ensuite été répartis entre divers hôpitaux du pays, de manière à atteindre les malades partout où ils se trouvaient, des grandes villes indiennes jusqu’à l’archipel isolé du Lakshadweep.

« Je suis heureux de pouvoir dire que les six envois de Remdesivir expédiés en Inde sont non seulement arrivés à destination dans les délais, mais aussi avec de l’avance », a déclaré Son Excellence Ajit Gupte, ambassadeur d’Inde en Égypte. « Le nombre de cas était très élevé en Inde à ce moment-là, et ces envois ont contribué à sauver de nombreuses vies. »

EVA Pharma est la seule entreprise du Moyen-Orient et d’Afrique à laquelle Gilead Sciences, Inc., propriétaire de la molécule, a accordé une licence volontaire de production et de distribution du Remdesivir. Les lignes de fabrication de l’usine d’EVA Pharma à Haram, au Caire, sont certifiées par l’Agence européenne des médicaments (EMA), ce qui permet à la Société d’exporter ses produits partout dans le monde.

Depuis lors, les cas de Covid-19 en Inde ont diminué, ce qui a réduit immédiatement la pression sur les chaînes d’approvisionnement et les systèmes de soins de santé locaux. Dans d’autres pays en revanche, les cas d’infection ont augmenté au cours des derniers mois, notamment à cause de la propagation du variant Delta. En conséquence, EVA Pharma a augmenté ses exportations de Remdesivir vers d’autres pays d’Asie, comme l’Indonésie.

EVA Pharma est une entreprise pharmaceutique multinationale de premier plan basée au Caire (Égypte), présente dans une quarantaine de pays et affichant une des croissances les plus rapides du secteur dans la région MOAN.

La Société, qui a conclu des partenariats avec plusieurs des plus grands acteurs internationaux du secteur pharmaceutique, est présente dans 41 pays de la région.

