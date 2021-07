Gabon : SETRAG renouvelle ses excuses suite aux perturbations sur son réseau

28 Juillet 2021

Gabon-Transport-Perturbations sur le réseau ferroviaire

LIBREVILLE, 28 juillet (Infosplusgabon) - La Société d'exploitation du Transgabonais SETRAG), une filiale du groupe français Eramet, avait informé récemment ses usagers du chemin de fer, de la reprise du trafic sur l’ensemble du réseau ferroviaire, à partir du 23 juillet. Selon le communiqué de presse, les circulations des trains de voyageurs et de marchandises ont repris le 23 juillet sur son réseau dans le sens Owendo-Franceville avec un départ exceptionnel le 23 juillet à 19 heures du train n° 513 pour les voyageurs.

Dans le sens Franceville-Owendo du train n°532 parti le vendredi 23 juillet à 18 heures.

Quant au trafic des trains de marchandises, il a repris le vendredi 23 juillet aux horaires habituels.

Le réseau accueille actuellement 330 000 voyageurs par an et a transporté 6 millions de tonnes de marchandises et minerai (en 2019).

SETRAG renouvelle ses excuses pour les désagréments causés non sans remercier sa clientèle pour sa compréhension, souligne le communiqué.

