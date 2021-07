Gabon : Joli petit duplex non meublé à louer de 2 chambres

22 Juillet 2021

Gabon-Immobilier-Petites annonces

LIBREVILLE, Gabon, 22 juillet (Infosplusgabon) - Particulier loue dès le 15 août 2021 dans haute barrière sécurisée, un dupleix climatisé non meublé à usage d’habitation ou de bureau, situé au quartier Charbonnages, non loin de l’école conventionnée et de la « Cité BGFI ». L’appartement consiste en 2 (deux) chambres (avec placard) dont la principale donne sur un petit balcon, avec chacune une salle d’eau contiguë ; un petit salon avec baie vitrée à deux battants donnant sur un balcon avec une grande fenêtre française ; un WC visiteur et un petit hall d’entrée.

Une cuisine avec placard et dispositifs pour connecter une machine à laver le linge et un lave-vaisselle. Au Rez-de-chaussée, Parking privé couvert dans haute barrière. Vidéosurveillance 24h24. Lavoir. Disponible dès le 20 août 2021. Loyer : 320 000 F CFA par mois. Contact : +241 77843371. Mail : contact : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

