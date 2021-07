Gabon : Des offres de logements intéressantes à Libreville

17 Juillet 2021

Gabon-Location immobilière à Libreville

LIBREVILLE, 19 juillet (Infosplusgabon) – A 10 mn de l’aéroport de Libreville et à 15 mn des premières plages, un particulier loue, à court ou long terme, un appartement entier meublé ou des chambres individuelles en appartement sur plus de 250 m2 habitables (dont une suite prolongée par une salle d'eau, Dressing room, et une chambre pour enfant). Les tarifs défient toute concurrence : La suite à 35 000 F CFA/jour et les chambres à 25 000 F CFA/jour. L’appartement meublé en entier de 4 chambres dont une suite à 80 000 F/jour. Idéale pour un groupe ou une famille. Réduction de 20% à partir d’un séjour de 2 semaines.

L’appartement se trouve dans une Résidence privée au quartier Charbonnages à deux pas de la Cité BGFI et à quelques minutes de l’école conventionnée. Cuisine équipée. 2 Terrasses, 2 salles d’eau + 1 douche supplémentaire, Lavoir, machine à laver. Espaces de travail. Chaines câblées de télévision et Wifi. Parking extérieur privé. Haute barrière sécurisée. Vidéosurveillance 24/24. Unservice de nettoyage est assuré tous les deux jours. Vous pouvez réserver directement via les contacts : 077843371 (Airtel Money et Whatsapp) ou 066066291 ou directement en ligne via le site www.Airbnb.com : https://www.airbnb.fr/rooms/39980951?translate_ugc=false&federated_search_id=8d6aba62-856e-4618-b72f-97511c062c47&source_impression_id=p3_1623586775_XIf5QpalcLrCQrxP&guests=1&adults=1ou le site Abritel.com : https://www.abritel.fr/location-vacances/p1859416?noDates=true&uni_id=2035054.

Nous respectons le processus de nettoyage renforcé d'Airbnb et Abritel pour protéger tous les voyageurs contre la COVID-19. Le meilleur accueil vous est réservé ! Tél : 077843371 (Airtel Money et Whatsapp) ou 066066291. Mail : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

