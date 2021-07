Robin Washington nommée au Conseil d'Administration par la Fondation Mastercard

01 Juillet 2021

LIBREVILLE, 1er juillet (Infosplusgabon) - La Fondation Mastercard a procédé en juin à un changement, en nommant au Conseil d'Administration Mme Robin L. Washington, au moment où le Président Festus G Mogae, membre du Conseil depuis de longues années, prend sa retraite.

"Je suis heureux d'accueillir Robin Washington au sein du Conseil d'Administration", déclare Zein M.Abdalla, Président du Conseil d'Administration de la Fondation Mastercard. "Comme vous le constatez, la biographie de Robin comporte un éventail fantastique d'expérience opérationnelle et de perspicacité qui profitera énormément à la Fondation tandis que notre impact s’élargit."

Robin L. Washington, expert comptable est actuellement membre du Conseil d'Administration d'Alphabet, Inc. Honeywell International, Inc, et Salesforce.com. Elle a occupé le poste de vice-présidente et directrice financière de Gilead Sciences, Inc. de mai 2008 à novembre 2019, où elle supervisait les départements de Global Finance, Facilities and Operations, Investor Relations et Information Technology.

Avant de prendre le contrôle de Gilead, elle avait été directrice financière d'hyperion Solution, Inc. Robin L. Washington est titulaire d'une licence en administration des affaires de l'université du Michigan et d'un MBA de l'université Pepperdine.

"La Fondation Mastercard" ne recule pas devant les défis on ne peut plus complexes auxquels le monde est confronté actuellement", déclare Washington. "Elle s'est fixée un objectif ambitieux qui entraînera des changements significatifs et aura un impact sur la vie de millions de jeunes vivant dans la pauvreté. Je suis impatiente de faire partie du Conseil d'Administration de la fondation et de contribuer à ce travail important".

Le Président Festus G Mogae, actuel membre du Conseil d'Administration, prend sa retraite après 11 ans de service. Il a dirigé la République du Botswana de 1998 à 2008 et a concentré ses efforts sur la lutte contre la pauvreté et le chômage ainsi que sur la réduction de la propagation du VIH/sida.

Le Président Mogae est le lauréat de plusieurs prix internationaux, dont le prix Mo Ibrahim pour ses réalisations en matière de leadership africain et la Grande Croix de la Légion d'honneur qui lui a été remise par le Président français Nicolas Sakorzy en 2008 pour son leadership exemplaire dans l'établissement du Botswana comme " modèle de démocratie et de bonne gouvernance." Le président Mogae est actuellement Administrateur du Rhodes trust et membre honoraire de l'American Academy of Arts and Sciences.

"Le président Mogae est honoré à juste titre pour son travail en Afrique et dans le monde. Il est depuis longtemps un défenseur de la paix et un partisan des droits de l'homme, et son leadership actif a permis de faire avancer le progrès économique et social sur le continent ", déclare Abdalla. " Je voudrais, au nom de la Fondation lui adresser mes sincères remerciements, pour sa sagesse et son dévouement au fil des ans. Il nous manquera profondément."

Le conseil d'Administration de la Fondation Mastercard se compose actuellement de :

Zein Abdalla, Président du Conseil d'Administration de la Fondation Mastercard et Président à la retraite de PepsiCo, Inc.

Valerie Amos, CH, Directrice de la SOAS, Université de Londres et ancienne Secrétaire Générale Adjointe aux affaires humanitaires et Coordinatrice des secours d'urgence

L'Honorable Louise Arbour, Juriste en exercice chez Borden Ladner Gervais LLP et ancienne juge de la Cour suprême au Canada.

Doug Baillie, Directeur des ressources humaines à la retraite d'Unilever

Craig Calhoun, Professeur de sciences sociales, Arizona State University

Jennifer Fonstad, Cofondatrice, Aspect Ventures

Dr. Jendayi Frazer, Directeur-Associé, African Exchange Holdings Company ; Président de 50 Ventures, LLC ; et Ancien Secrétaire d'État Adjoint américain aux affaires africaines

Jay Ireland, Président et Directeur Général à la retraite - GE Afrique

Jim Leech, CM, Conseiller Principal chez McKinsey & Company; ancien Chancelier de l'Université Queen's ; et PDG à la retraite du Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario

Michael Sabia, Vice-ministre des Finances du Canada et ancien Directeur de la Munk School of Global Affairs & Public Policy à l'Université de Toronto

Ellen Johnson Sirleaf, ancienne Présidente du Liberia et lauréate du prix Nobel de la paix

Robin L. Washington, ancienne Vice-Présidente Exécutif et Directrice Financier de Gilead Sciences, Inc.

Rappelons que la Fondation Mastercard est une fondation canadienne et l'une des plus grandes fondations au monde avec plus de 39 milliards de dollars en termes d'actifs. Depuis plus d'une décennie, la Fondation a fait progresser l'inclusion financière et l'éducation en Afrique, améliorant ainsi la vie de plus de 45 millions de personnes vivant dans la pauvreté. La Fondation a été créée en 2006 grâce à ce que Mastercard a généreusement offert lorsqu'elle est devenue une société publique. Depuis sa création, la Fondation a fonctionné indépendamment de l'entreprise. Les politiques, les opérations et les décisions relatives aux programmes de la Fondation sont déterminées par son Conseil d'Administration et son Président-Directeur Général. (Source : African Media Agency (AMA) pour Mastercard Foundation).

FIN/ INFOSPLUSGABON/UHG/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon