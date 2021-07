Gabon : Gsez Airport et ADL font ressurgir le projet de construction d’un nouvel aéroport

01 Juillet 2021

LIBREVILLE, 1er juillet (Infosplusgabon) – L’Aéroport de Libreville (ADL) a accueilli à Libreville une délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) provenant de Dakar, au Sénégal, composée de 7 experts regroupant tous les domaines techniques, dans le cadre du projet de construction du nouvel aéroport. L’évaluation des impacts du projet de ce dernier sur les installations de l’Agence avait été au centre des préoccupations. C'est ce que décline un communiqué de presse d'ADL.

Le Ministre gabonais des Transports, Brice Constant Paillat, s’est entretenu avec la délégation pour un debriefing de leurs missions et a déclaré que « la mission s’est plutôt bien déroulée. Je remercie l’ASECNA Dakar pour la diligence dans le traitement des informations et la collaboration agissante qu’elle a eue avec Gsez Airport pour identifier les solutions aux problèmes soulevés par la construction du nouvel aéroport.

M. Paillat attache du prix à la continuité de service de l’aéroport pendant toute la durée des travaux et ne ménagera aucun effort pour mener à terme ce projet dans les délais ». Monsieur le Ministre des Transports, Brice Constant Paillat.

Mme Mbayang Gueye, Conseiller Technique du Directeur de l’Exploitation et de la Navigation Aérienne (Dakar) a soutenu : « nous sommes ravis d’avoir été sollicités par Gsez Airport pour accompagner la construction de ce nouvel aéroport en apportant notre appui technique. Notre délégation pluridisciplinaire avait pour missions de vérifier les installations impactées et d’identifier les meilleurs endroits de réimplantation des installations de l’ASECNA dans le respect des exigences opérationnelles et de sécurité. Un rapport détaillé de toutes les contraintes du projet d’aéroport au regard des missions et fournitures de l’ASECNA Gabon a été présenté et remis ce jour au Ministre gabonais des Transport, M. Paillat ». (Source : www.libreville-aeroport.com / Contact : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ).

Rappelons que le nouvel Aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD), avait été inauguré en décembre 2017 par le président Macky Sall en compagnie de ses pairs du Gabon et de la Guinée Bisau, le nouvel aéroport international baptisé Blaise Diagne (AIBD). Il est localisé à Diass, environ 50 km de la capitale sénégalaise, Dakar. Après 10 ans de travaux, ce nouvel aéroport de reste une référence en Afrique et constitue à ce jour une plaque tournante en Afrique et un moteur pour le développement économique du Sénégal et ses environs.

FIN/ INFOSPLUSGABON/OLM/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon