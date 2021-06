Afrique : L’African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA) et APO Group s’associent pour encourager les échanges commerciaux et les investissements stratégiques en Afrique

25 Juin 2021

LIBREVILLE, 25 juin (Infosplusgabon) - L’African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA), l’organisme panafricain de l’industrie qui soutient et facilite l’investissement privé en Afrique, a annoncé jeudi via un communiqué de presse, sa collaboration avec APO Group, le leader panafricain du conseil en communication et de la distribution de communiqués de presse. Ce partenariat vise à stimuler les échanges commerciaux et les investissements en Afrique.

Depuis une vingtaine d’années, l’AVCA soutient et met en réseau des gestionnaires de fonds, des investisseurs institutionnels, des responsables politiques et des entrepreneurs grâce à des recherches innovantes, des actions de plaidoyer et des événements de réseautage internationaux. L’AVCA a récemment nommé une nouvelle Directrice générale, chargée d’écrire le prochain chapitre de l’histoire de l’Association, en cette période où les investisseurs, gestionnaires de fonds et entreprises doivent relever de nombreux défis économiques, politiques et sociaux.

Interrogée au sujet de cette collaboration, la nouvelle Directrice générale de l’AVCA, Mme Abi Mustapha‑Maduakor, a déclaré que : « ce partenariat stratégique avec APO Group s’inscrit parfaitement dans la trajectoire de l’AVCA. En combinant nos recherches, nos initiatives de plaidoyer et nos capacités de réseautage à la compréhension approfondie d’APO de l’écosystème économique et politique du continent, l’AVCA continuera de mettre en lumière les immenses opportunités d’affaires offertes par l’Afrique, tout en offrant davantage de valeur aux investisseurs, aux entrepreneurs et aux agents du changement engagés dans la construction d’un cadre dynamique pour les investissements privés. »

En tant qu’organisme panafricain de l’industrie défendant et encourageant l’investissement privé en Afrique, l’AVCA s’est donné une mission précise : promouvoir la croissance de l’Afrique. « Grâce à ses connaissances éprouvées des marchés clés africains et à son réseau élargi, nous sommes convaincus qu’APO est le partenaire de communication idéal pour l’AVCA, à l’heure où nous mettons en œuvre notre vision stratégique pour la prochaine décennie et renforçons notre présence sur l’ensemble du secteur de l’investissement privé en Afrique », a ajouté Mme Abi.

À propos de ce partenariat, Nicolas Pompigne-Mognard Fondateur et Président d’APO Group, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec l’AVCA. Nos deux organisations ont une vision commune de la facilitation et du soutien des échanges commerciaux et de l’investissement aux fins de stimuler les économies africaines. Chez APO Group, nous croyons en l’efficacité d’une approche holistique lorsqu’il s’agit d’augmenter la visibilité de nos partenaires. C’est pourquoi nous avons mis sur pied des collaborations stratégiques à travers le continent pour renforcer leur empreinte et les aider à accroître leur visibilité internationale ».

APO Group travaille avec des entreprises dans l’ensemble des 54 pays africains. Ses solides canaux médiatiques facilitent la distribution de récits africains à de nouveaux publics à travers le monde, favorisant ainsi la sensibilisation et la création d’opportunités. ( Source : APO Group pour African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA)).

