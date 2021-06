ABIDJAN : La BAD lance en mode virtuel un programme de formation sur l’élaboration de projets d’énergie durable

22 Juin 2021

LIBREVILLE, 22 juin (Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement (BAD) lance pendant trois semaines, un programme de formation sur l’élaboration de projets d’énergie durable pour accéder aux financements du Fonds vert climat (FVC ou GCF en anglais), apprend-t-on mardi de sources proches de l’Institution.

Ce programme entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Renforcement des capacités de l'Afrique à accéder au financement des projets d'énergie durable » financé par le Fonds de coopération technique Inde-Afrique

Le programme de formation permettra aux participants d'acquérir les connaissances et les ressources nécessaires pour mobiliser avec succès des financements auprès du FVC pour les projets d'énergie durable. L'accès au financement du FVC pour les projets d'énergie durable nécessite des compétences, et des ressources spécifiques.

Le FVC est une ressource de base à laquelle les pays africains n'ont pas pleinement accès alors que le potentiel des projets d'énergie durable pour dynamiser l'électrification, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique reste sous-utilisé.

La formation sera dispensée en mode virtuel et en deux sessions distinctes, l'une en français et l'autre en anglais. La formation sera étalée sur trois semaines, de juillet à août 2021.

Quarante participants par session sont attendus. . La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 juillet 2021 à 11h59 GMT, soulignent les organisateurs.

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est la première institution de financement du développement en Afrique. Elle comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Présente sur le terrain dans 37 pays africains et dotée d’un bureau extérieur au Japon, la BAD contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 États membres régionaux.

