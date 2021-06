Gabon : Un accident de circulation occasionne 6 morts à Mouila

21 Juin 2021

LIBREVILLE, 21 juin (Infosplusgabon) - La Direction Générale d’Olam Palm Gabon (OPG) est au regret d’informer ce lundi à travers un communiqué de presse « que ce matin est survenu à proximité de Mouila un accident de circulation impliquant un transporteur de travailleurs sous-traitants et un grumier ».

Au moment de la diffusion de ce communiqué (10h30 heure locale), six (6) personnes ont malheureusement perdu la vie et d’autres sont blessées.

« Nos équipes et nos médecins, ainsi que notre logistique, sont mobilisés au chevet des personnes impactées. OPG et son partenaire mettent tout en œuvre pour pallier à l’urgence en collaboration avec les autorités locales et les structures de santé de la province », poursuit le communiqué de presse.

« Toutes nos pensées accompagnent les familles touchées par ce drame, et nous leur assurons notre soutien total dans cette épreuve », conclut la Direction générale OPG.

