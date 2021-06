SUISSE : Études et formations continues au Goetheanum : gérer son métier et son quotidien

20 Juin 2021

Suisse-Education-Formation permanente

LIBREVILLE, 20 juin (Infosplusgabon) - Le Goetheanum, siège de l'École supérieure de science de l'esprit et de la Société, abrite des espaces de ressourcement, d’études et de formations continues indispensables pour gérer son métier et son quotidien. Selon un communiqué de l’établissement, « dans la vie quotidienne et au travail, les ajustements aux mesures de lutte contre la pandémie sont un défi. Or, pour se libérer de postures réactives, il est bénéfique de prendre du temps dans un espace de ressourcement, par exemple en méditant ».

« C’est presque une contradiction : réussir à se ménager un temps de contemplation dans une situation stressante », déclare Edda Nehmiz, coordinatrice du programme d‘études au Goetheanum. Or la culture d‘un espace intérieur ou une conversation paraissant futile permet d‘affronter la charge de travail, et cela précisément quand la vie devient difficile, une expérience dont Martin Luther a lui aussi parlé. Le passage d‘un temps subi à un temps saisi de manière autonome repose sur la confiance dans le fait que son temps peut être forgé et qu‘on accroît ainsi ses propres forces.

Ce qui rend aussi la situation pesante, c‘est que les rencontres en face à face lors des vidéoconférences manquent de chaleur et ne suscitent pas l‘inspiration comme lors d‘un échange informel et spontané. « Or l‘inspiration ne naît pas du fait d‘un médium particulier tel que l‘air ou les circuits numériques, mais de personne à personne », Edda Nehmiz en est convaincue. « Directe ou numérique, ce qui fait la rencontre, c‘est de se tourner vers l‘autre, de l‘intérieur ».

Lors de la première année de pandémie, l‘équipe du programme d‘études du Goetheanum a fait l‘expérience que des contenus « nourrissants » peuvent aussi se transmettre par voie numérique et qu‘on peut concevoir des processus sociaux empreints d‘une vraie qualité de rencontre. Lors d‘une rencontre directe, on dispose pour absorber un contenu d‘un temps d‘attention soutenue plus long que devant un écran : les présentations proposées sont donc plus courtes, plus exemplaires et aussi personnelles que possible.

Pour toute personne intéressée (anglais, autres langues pour les groupes d‘étude), il vous est proposé 28 journées d‘anthroposophie (en ligne) du 31 mai au 27 juin 2021.

Anglais pour les colloques, anglais, espagnol, français et portugais pour les groupes d‘étude

Pour les cadres dirigeants (anglais)

Leadership Course (en ligne)

Module 2 du 9 au 12 novembre 2021

Pour les enseignants chargés de cours d‘anthroposophie (anglais)

Goetheanum Adult Education Programm (en ligne)

Module 2 du 1er au 4 juin 2022





Contact Edda Nehmiz, Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.





FIN/ INFOSPLUSGABON/ABG/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon