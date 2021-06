France : Parution le 22 juin du rapport de l’OCDE sur le suivi et l’évaluation des politiques agricoles

16 Juin 2021

LIBREVILLE, 16 juin (Infosplusgabon) - L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à annoncé mercredi dans un communiqué qu’elle publiera le mardi 22 juin 2021 des estimations à jour du soutien public à l’agriculture, qui accompagnent le suivi et l’évaluation de l’évolution des politiques agricoles.

S’appuyant sur le vaste système conçu par l’OCDE pour mesurer et classer le soutien à l’agriculture, à savoir les estimations du soutien aux producteurs et aux consommateurs (ESP et ESC) et les indicateurs connexes, la publication Politiques agricoles : suivi et évaluation 2021 apporte des éclairages sur les politiques agricoles, dont la complexité va croissant. Elle porte sur les membres de l’OCDE, cinq États membres de l’UE n’appartenant pas à l’OCDE et onze économies émergentes ou en développement (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Philippines, République populaire de Chine, Ukraine et Viet Nam). Ensemble, les 54 pays étudiés représentent près des trois quarts de la production agricole mondiale.

Les informations et les données du rapport, y compris ses principales conclusions, seront librement accessibles sur le site web de l’OCDE, à l’adresse https://oe.cd/monitoring.

Les journalistes pourront recevoir par courriel, la veille de sa parution, la version électronique du rapport sous embargo, uniquement s’ils en font la demande. Les demandes de communication par courriel du rapport sous embargo sont à adresser à Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques conçues pour préserver les libertés individuelles et améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.

L'Organisation de coopération et de développement économiques est une organisation internationale d'études économiques, dont les pays membres — des pays développés pour la plupart — ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché.

