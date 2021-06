France : Reprise des vols commerciaux Air France vers l’Algérie

15 Juin 2021

LIBREVILLE, 15 juin (Infosplusgabon) - Depuis l’ouverture partielle des frontières, le 1er juin dernier, plusieurs compagnies aériennes ont obtenu des autorisations pour assurer des vols depuis et vers l’Algérie. Air France, de son côté, a aussi obtenu l’autorisation d’effectuer des vols commerciaux vers l’Algérie, indique le média spécialisé Visa-Algérie.

Air France est autorisée à opérer deux vols commerciaux uniquement, et ce, au cours de la semaine prochaine, ce sera les premiers vols commerciaux depuis la fermeture des frontières algériennes en 2020. Il est à noter que la compagnie aérienne française effectue depuis mai 2020 des vols spéciaux destinés aux personnes autorisées à entre en France depuis l’Algérie.

« Nous vous confirmons qu’Air France a été autorisée à opérer, la semaine prochaine uniquement, deux vols commerciaux entre la France et l’Algérie dans le cadre d’un accord entre les deux pays. Ces vols seront en vente sur airfrance.fr et airfrance.dz prochainement », indique un communiqué d’Air France cité par Visa-Algérie.

La date des vols, et les destinations n’ont pas encore été communiquées par Air France. Ces vols seront aussi ouverts aux Algériens, et les conditions d’entrée en Algérie restent les mêmes que pour les voyageurs d’Air Algérie. À savoir un test PCR datant de moins de 36 heures avant l’embarquement, et un confinement obligatoire de 5 jours, à payer à l’avance en France (l’équivalent de 250 euros environ).

