RDC : La recrudescence exponentielle de la pandémie liée au Covid-19 contraint les autorités à reporter une manifestation d’hommages à Patrice Lumumba

15 Juin 2021

RDC-Histoire-Hommages à Patrice Lumumba

LIBREVILLE, 15 juin (Infosplusgabon) - La montée de l’épidémie de Covid 19 en République démocratique du Congo (RDC), a contraint les autorités kinoises de reporter à janvier 2022 la conférence internationale que devait animer au cours de la dernière semaine de juin le président Félix Tshisekedi, en hommage à Patrice Emery Lumumba, héros national.

"Nous devons donner la priorité à la santé de nos compatriotes", a déclaré le président Félix Tshisekedi.

Il a affirmé que les hôpitaux du pays étaient pleins et que le nombre de cas et de décès augmentait de façon "exponentielle".

Selon des sources diverses, des hommages avaient été prévus à partir du 21 juin à Kinshasa, en commençant par le retour de ce que l'on pense être sa seule dépouille - une dent - de Belgique.

La RDC confrontée à une deuxième vague de coronavirus

L’application des autres mesures barrières, y compris le port obligatoire des masques, la distanciation sociale et le test de température dans les endroits publics reste en vigueur. Le chef de l’Etat a également interdit les marches publiques, des productions artistiques et l’organisation des kermesses.

L’objectif du couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels les mesures barrières sont moins bien appliquées et où le virus circule rapidement.

Plus de 14 000 personnes ont été testées positives pour le coronavirus et plus de 350 d'entre elles sont mortes dans le pays depuis le début de la pandémie.

Il s’agit ainsi de lutter contre cette deuxième vague qui s’annonce très mal, commentent plusieurs sources.

