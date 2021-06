Gabon : Location d’un appartement meublé pour répondre à vos exigences

13 Juin 2021

Gabon-Immobilier-Location

LIBREVILLE, 13 juin (Infosplusgabon) – Particulier loue, à court ou long terme, un appartement meublé entier neuf de 4 chambres sur plus de 250 m2 habitable (dont une suite prolongée par une salle d'eau, Dressing room, et une chambre pour enfant) à raison de 85000 F CFA par jour. Il est possible de louer une chambre individuelle en appartement pour 25 000 F CFA /jour. La suite indépendante 35 000 F CFA /jour. L'appartement peut accueillir 8 voyageurs.

Résidence privée au quartier Charbonnages. Cuisine équipée. 2 Terrasses, 2 salles d’eau + une douche supplémentaire, Lavoir, machine à laver. Espaces de travail. Chaines câblées de télévision et Wifi. Parking extérieur privé. Haute barrière sécurisée. Vidéosurveillance 24/24. AUCUNE CAUTION N'EST DEMANDEE. LE NETTOYAGE DU LOGEMENT EST A FAIRE ABSOLUMENT PENDANT LE SEJOUR ET AVANT DE QUITTER LES LIEUX. Vous pouvez réserver directement via les contacts : 077843371 ou 066066291 ou en ligne via le lien via le sire Airbnb.com : https://www.airbnb.fr/rooms/39980951?translate_ugc=false&federated_search_id=8d6aba62-856e-4618-b72f-97511c062c47&source_impression_id=p3_1623586775_XIf5QpalcLrCQrxP&guests=1&adults=1

