Gabon : Espace de Bureau neuf de 25 m2 à Louer à Libreville

13 Juin 2021

Gabon-Immobilier-Location de Bureaux

LIBREVILLE, 13 juin (Infosplusgabon) - Particulier loue, sans intermédiaire, un espace de bureau neuf de 25 m2 au rez-de-chaussée d'une résidence clôturé et sécurisée par vidéosurveillance et localisée au quartier Charbonnages non loin de l'école Conventionnée et de la Cité BGFI. A moins d'une minute de la rue principale. Parking privé à l'extérieur. Salle d'eau complète privée. Loyer 200 000 TTC/mois. Contact : 077843371 (WhatsApp) ou 066066291.





FIN/ INFOSPLUSGABON/GBV/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon