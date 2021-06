Nigeria : Lancement des Directives Africaines pour l'Elaboration de Politiques d'Assainissement (ASPG) ce jeudi à Lagos

10 Juin 2021

LIBREVILLE, 10 juin (Infosplusgabon) – Les lancements des Directives Africaines pour l'Elaboration de Politiques d'Assainissement (ASPG) élaborées en étroite consultation avec les États membres de l'Union Africaine et les parties prenantes du secteur, auront lieu ce jeudi 0 Lagos. Y participeront personnalités de haut niveau, notamment des Chefs d'État, des Responsables Gouvernementaux, des Ministres, des Bailleurs, des Médias, des Organisations de la Société Civile, des experts AEPHA.

Le lancement vise à guider les pays africains en vue d'améliorer ou de développer des politiques d'assainissement et des stratégies de mise en oeuvre pour renforcer l'environnement favorable et améliorer la gouvernance de l'assainissement à travers le continent et accélérer l'accès à des services d'assainissement et d'hygiène sûrs pour tous d'ici 2030.

Les ASPG sont un ensemble de Directives Elaborées par l'AMCOW en collaboration avec les États Membres et d'autres partenaires du secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Les Directives sont un ensemble de processus par étapes pour développer une nouvelle politique ou mettre à jour une politique d'assainissement.

Elles constituent la norme minimale pour le développement d'une politique d'assainissement en vue de réaliser l'accès à un assainissement et une hygiène durable. Le lancement sera l'occasion de sensibiliser les parties prenantes dans les États Membres et au-delà, et de générer l'élan nécessaire à l'adoption des ASPG. (Source African Media Agency pour le Conseil des Ministres Africains chargés de l'Eau (AMCOW).

