La Journée mondiale du don de sang en Afrique bercée par la musique de Pete Townshend

10 Juin 2021

Le musicien Pete Townshend a accepté que sa chanson classique "Give Blood" soit jouée pour la première fois afin de promouvoir le don de sang le 14 juin, rapporte un communiqué de African Media Agency. Global Blood Fund (GBF), une organisation caritative visant à encourager le don de sang volontaire, a conçu plusieurs reprises de la musique issues de certaines versions, dans plusieurs langues du monde, afin de susciter l'intérêt d'une nouvelle génération de donneurs de sang.

La Journée mondiale du don de sang est l'une des neuf journées officielles consacrées par l'OMS à la santé mondiale. Elle célèbre chaque année la contribution vitale de dizaines de millions de donneurs de sang dans le monde, favorisant ainsi des interventions hospitalières tout en sauvant des vies. L'événement de cette année est particulièrement important car la pandémie mondiale a considérablement réduit la collecte de sang dans le monde.

Pete Townshend, guitariste et principal auteur-compositeur du légendaire groupe de rock The Who, déclare en ces termes : "Bien que cela fasse maintenant plus de 35 ans que j'ai écrit la chanson 'Give Blood', c'est la première fois qu'elle est utilisée pour encourager le don de sang. La pénurie de sang dans le monde est un problème énorme, en particulier dans les pays les plus pauvres, et j'ai donc été ravi d'autoriser le Fonds mondial pour le sang à se servir de mon œuvre pour sensibiliser les populations de la planète sur la nécessité d'augmenter le nombre de donneurs.”

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre minimum d'unités de sang nécessaires pour maintenir un niveau de santé adéquat est égal à 1 % de la population d'un pays, soit 10 unités pour 1 000 personnes. Pourtant, de nombreux pays africains sont loin d'atteindre cet objectif minimal. Le manque d'infrastructures et d'équipements pour la collecte et le traitement des composants sanguins est un obstacle majeur à la mise en place d'un approvisionnement durable en sang, tout comme la pénurie de donneurs bénévoles. Bien que les services de transfusion sanguine et de sécurité soient des éléments essentiels de tout système de santé solide, la sécurité, la durabilité et l'adéquation du sang restent un défi sanitaire majeur dans de nombreux pays africains.





