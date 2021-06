Gabon : Un budget de 1,6 milliard de FCFA prévu pour gérer les conflits hommes-Pachydermes

09 Juin 2021

Gabon-Environnement-Conflit Homme-Faune

LIBREVILLE, 9 juin (Infosplusgabon) - Une enveloppe de 1,6 milliard de francs CFA financé par un prêt de la Banque mondiale (BM), se trouve bien inclus dans la loi de finances 2021, a-t-on appris ce mercredi au lendemain d’une entrevue entre le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba et deux de ses ministres.

Il s’agissait du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et du ministre des Eaux et forêts, de la mer, de l’Environnement, chargé du Climat et du Plan d’affectation des terres, Lee White.

Cette réunion intervenait à la suite des heurts entre les villageois et les autorités locales à Mekambo (Nord-Est du Gabon) où les populations se plaignent de la destruction de leurs plantations par les éléphants.

Selon des sources recoupées, le gouvernement devrait œuvrer pour l’application de politiques fortes afin que les animaux retrouvent leur habitat naturel sans porter préjudices aux villageois.

