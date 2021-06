Gabon : La journée mondiale de l'environnement 2021 célébrée à l’instar de la Communauté internationale

05 Juin 2021

LIBREVILLE, Gabon, 5 juin (Infosplusgabon) – A l’instar de la Communauté internationale, le Gabon célèbre ce samedi la Journée mondiale de l'environnement autour du thème de la restauration des écosystèmes.

Cette Journée mondiale de l'environnement 2021 verra le lancement de la Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes. Celle-ci peut prendre de nombreuses formes : planter des arbres, verdir les villes, réaménager les jardins, changer les régimes alimentaires ou assainir les fleuves et les côtes.

En outre, dans un contexte de crise environnementale, la Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes est une chance de faire revivre le monde naturel qui nous soutient tous.

Il existe de nombreuses façons de restaurer nos écosystèmes, notamment en adoptant des technologies vertes, en faisant des choix de consommation durables, en intégrant des efforts de conservation et en développant une conscience environnementale. Les individus, les communautés, les gouvernements et les entreprises peuvent contribuer à leur manière à la protection de l’environnement en prenant des mesures efficaces pour aider à réduire leur empreinte carbone

C’est ce que s’efforce à mettre en exécution au Gabon certaines compagnies pétrolières et des ONG qui s'investissent dans la protection de l'environnement. A ce jour, aucune action de haute portée n’a été entreprise pour lutter efficacement contre l’érosion côtière au Gabon. Selon une étude, l’ensemble des opérations ne consiste à ce jour qu’à régler les problèmes au coup par coup en fonction des manifestations de l’érosion dans les secteurs où certaines infrastructures sont menacées.

A cela s’ajoutent la non prise en compte des processus hydrodynamiques, le mauvais choix de matériau de protection, le défaut d’entretien des défenses côtières.

A Libreville, le littoral localisé entre le Pont Nomba et la zone du Cap Estérias, en passant par la plage du Lycée National Léon Mba et le secteur de l’ancienne Maringa, et la présidence de la République, montre à quel point le littoral est menacé lors des marées hautes. La circulation automobile se trouve très souvent perturbée après des fortes pluies.

