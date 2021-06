African SABRE Awards 2021 : African Media Agency (AMA) reçoit un Certificat d'Excellence

05 Juin 2021

LIBREVILLE, Gabon, 5 juin (Infosplusgabon) - Lors de la 4e édition des African SABRE Awards qui s’est déroulée le 27 mai dernier, en Côte d'Ivoire, African Media Agency (AMA), a obtenu un Certificat d'Excellence dans la catégorie Relations Presse.

AMA a été récompensée par le jury pour son travail avec la Banque africaine de développement (BAD), qui a permis de mettre en lumière leur réponse face à la crise sanitaire du COVID-19 à hauteur de 10 milliards de dollars de la Banque, grâce à un article diffusé à CNN et au Washington Post.

En avril 2020, alors que l'Afrique était frappée par la pandémie de coronavirus, la Banque africaine de développement a débloqué une facilité de réponse de 10 milliards de dollars pour endiguer la COVID-19 et aider les pays membres régionaux à lutter contre la pandémie.

La Banque a chargé AMA de promouvoir la facilité de réponse en la diffusant auprès des plus grands médias. AMA y est parvenu en développant une campagne de relations presse axée sur une conférence de presse digitale avec des journalistes d'Afrique et d'ailleurs, en plaçant des articles d'opinion en résonance avec la ligne éditoriale des principaux médias et en diffusant des communiqués de presse sur tout le continent.

Les SABRE Awards – Superior Achievement in Branding, Reputation, and Engagement – récompensent les performances exceptionnelles en matière de gestion de la marque, de la réputation et de l'engagement et célèbrent les campagnes qui font preuve des plus hauts niveaux de planification stratégique, de créativité et de résultats commerciaux. Souligne-t-on.

African Media Agency (AMA) est une agence de communication intégrée qui réunit les RP, les services créatifs et le marketing digital pour créer des campagnes de communication stratégiques et riches en contenu qui inspirent l'action et créent de la valeur.

