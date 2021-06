Dossier-Gabon : Si l’histoire du Transgabonais vous était contée (Première partie)

04 Juin 2021

Par Antoine NKOLO LAWSON

LIBREVILLE, Gabon, 4 juin (Infosplusgabon) - Le Transgabonais est né dans l’esprit de Pierre Savorgna de Brazza qui, dès 1886, se préoccupa de sa construction. Jusqu’en 1923, ce grand projet avait fait l’objet de divers études et explorations. Puis il a été oublié au profit du chemin de fer reliant Pointe-Noire à Brazzaville.

Et c’est avec Omar Bongo qu’il s’imposa. Voici ce que nous en dit l’histoire, du moins brièvement : Suite à ses nombreux voyages le long de l’Ogooué, le long du Congo et jusqu’à la Côte Atlantique, Savorgna de Brazza, alors Commissaire Général pour la colonie du Gabon-Congo, devenue Congo Français par décret du 30 avril 1891, pensa qu’une voie d’accès par chemin de fer entre le Congo et ses affluents et la côte atlantique était indispensable. Il imagina deux itinéraires : celui de Libreville à l’un des affluents (Sangha ou Likouala) et celui de Brazzaville à la Côte.

Brazza fit étudier ce dernier tracé par l’ingénieur Jacob. Pour le financement, il fit appel au Crédit Foncier et signa avec lui une convention créant la Compagnie Commerciale et Industrielle du Congo, le 21 janvier 1890. Mais la compagnie rivale de l’Etat du Congo indépendant, chargée de réaliser le Chemin de fer Léopoldville/ Matadi parvint à amener le Crédit Foncier à renoncer au financement envisagé, et cela grâce à l’action du roi Léopold II de Belgique.

C’est dans ce contexte qu’intervint Charles de Chavanne, Gouverneur du Gabon. Celui-ci réussit à convaincre l’explorateur et homme d’affaires, Le Chatelier, de reprendre le projet. Ce dernier obtint, le 22 avril 1893, une Concession de deux ans. Les études furent confies à une équipe de techniciens qui travailla d’août 1893 à avril 1894. Ces dossiers furent repris plus tard pour la construction du Congo-Océan. Mais la société rivale du chemin de fer belge qui avait entrepris les travaux de liaison de Matadi à Léopoldville, gagna à sa cause toutes les sources de financement.

En 1898, le chemin de fer Léopoldville/Matadi réalisé, la société de Le Chatelier, la CPKN, redevint une simple société commerciale, d’où Le Chatelier se retira parce que se jugeant dupé. Ce qui amena les protagonistes à reporter tout l’intérêt du chemin de fer sur l’axe Libreville-Bassin de la Sangha, ou Libreville-Bassin de Likouala. Le malheur voulut que deux tracés fussent opposés l’un à l’autre. Il y eut un long débat.

Cette rivalité, qu’aggravait le manque de capitaux, créa une incertitude qui paralysa l’action. Toutefois, la ligne directe de la concurrence du chemin de fer belge. Malheureusement, des partisans divisés entre ceux qui voulaient que la voie suive le cours du Congo et ceux qui voulaient qu’elle parte des alentours de Mayumba. (A suivre).

