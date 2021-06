Afrique : Le Kenya Cède La Présidence Du Bureau De L'AGA De Shelter-Afrique Au Cameroun

/ 0 Note des utilisateurs:/ 0

Mauvais Très bien

02 Juin 2021

LIBREVILLE, Gabon, 2 juin (Infosplusgabon) - Le Secrétaire du Cabinet du Transport, de l'Infrastructure et du Logement du Kenya, James Macharia, qui est le Président actuel du Bureau de l'Assemblée Générale Annuelle (AGA) de Shelter-Afrique, transmettra le flambeau au Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain du Cameroun, l'Honorable Célestine Ketcha Courtès, lors de la 40ème AGA de la Société et du symposium annuel sur le logement prévu du 20 au 26 Juin 2021 à Yaoundé, au Cameroun.

Mme Courtès a été élue première vice-présidente du bureau de l'AGA lors de la 39e AGA de la société, qui s'est tenue à Nairobi. Elle sera remplacée par le Ministre zimbabwéen du logement national et des équipements sociaux, M. Daniel Garwe.

Présidant la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle tenue virtuellement à partir du siège social de Shelter-Afrique à Nairobi, le 26 Mai 2021, l'Honorable Macharia a informé les Ministres du Cameroun et du Zimbabwe de la performance de la société pendant son mandat. Il a remercié les actionnaires, ses collègues ministres présents du Cameroun et du Zimbabwe, le Président du Conseil d’Administartion de Shelter-Afrique, Dr Steve Mainda EBS, le Directeur Général, M. Andrew Pandeka Chimphondah pour leur soutien incessant pendant son mandat.

"Lorsque j'ai assumé la présidence du Bureau de Shelter-Afrique AGA lors de la 38ème AGA de la Société au Maroc, personne n'avait prévu une pandémie de l'ampleur de COVID-19. Malgré tous les défis, nous avons été capables de nous adapter rapidement aux nouvelles réalités. J'ai le plaisir d'annoncer que la performance de la Société a dépassé nos attentes. La Société s'est retournée et a affiché un bénéfice de 1,85 millions de dollars EU en 2020 malgré les défis de la pandémie. Les contributions des actionnaires à Shelter-Afrique ont doublé en soutien à la renaissance de l'institution bien gouvernée. Je suis certain que la nouvelle direction bénéficiera de la même bonne volonté de la part des actionnaires, du conseil d'administration, de la direction et du personnel", a déclaré M. Macharia.

Tout en remerciant les actionnaires de l'avoir soutenue, l'Honorable Courtès a remercié l'Honorable Macharia pour sa direction efficace du Bureau de l'AGA. Elle l'a en outre assuré que les plans pour accueillir la meilleure 40ème AGA et le 40ème Anniversaire de Shelter-Afrique étaient à un stade avancé et que le beau peuple travailleur du Cameroun était bien préparé et désireux d'accueillir les 44 Ministres du Logement et les 44 Ministres des Finances qui arriveraient à Yaoundé, Cameroun du 20 au 25 Juin 2021.

"Nous nous réjouissons de la présence des Ministres des finances et des Ministres du logement des 44 pays membres, de la Banque Africaine de Développement, d'Africa-Re, des bailleurs de fonds de la BEI, de l'AFD, de la BOAD, de la KfW, de la NCBA, de la Banque International du Ghana et d'autres acteurs clés des secteurs du logement et des finances, qui s'efforceront de trouver collectivement des solutions pragmatiques à la crise du logement en Afrique, surtout en cette période post-COVID-19. En tant que pays, nous nous engageons à accueillir", a déclaré Mme Courtès.

Appréciant M. Macharia pour sa grande direction et souhaitant la bienvenue à Mme Courtes en tant que nouvelle Présidente et à l'Honorable Garwe en tant que nouveau Vice-président, le Directeur général de Shelter-Afrique Andrew Chimphondah a promis que l'AGA de cette année ira au-delà des finances, non seulement en raison des situations dominantes présentées par une pandémie globale mais parce que la compagnie marquera également son 40ème anniversaire.

"Dans la plupart des cultures, 40 ans est une étape importante ; les jalons nous offrent l'occasion de nous féliciter et de profiter de nos réalisations. Plus important encore, c'est le moment pour nous de réfléchir et d'envisager la suite des événements. C'est pourquoi le thème de l'AGA de cette année est Quatre décennies de politiques de logement abordable en Afrique : projection des quarante prochaines années. Notre 40e année sera une année de rétrospection. Nous pensons qu'à l'aube de cette nouvelle décennie et face aux réalités que cette pandémie a mises en évidence, il est nécessaire d'examiner l'environnement de la politique du logement en Afrique. Non seulement pour mesurer la croissance, les succès et les défis, mais surtout pour prévoir les quarante prochaines années afin de façonner la politique de nos États membres et la manière dont nous abordons la fourniture de logements à grande échelle et à faible coût en Afrique", a déclaré M. Chimphondah.

M. Chimphondah a également remercié les membres du Bureau pour leur gestion de la pandémie, et a noté que cela avait permis à la société d'enregistrer son premier bénéfice en cinq ans et de conclure avec succès un accord de restructuration de la dette avec des prêteurs internationaux, ce qui a marqué le redressement effectif de la société par rapport à ses difficultés précédentes.

Notant les limitations présentées par la pandémie COVID-19 sur les voyages et les rassemblements, M. Macharia a dit que l'AGA de cette année sera présentée comme un hybride de participation en personne et virtuelle. Shelter Afrique a tenu avec succès sa première AGA virtuelle en 2020 à Nairobi, Kenya.

Des nouveaux Actionnaires

Un autre point important de l'ordre du jour sera l'intégration d'un nouvel actionnaire de classe "B" et la création de nouvelles opportunités d'actionnaires de classe "C" pour les institutions non africaines et les entreprises privées qui souhaitent investir dans la société afin de renforcer la structure du capital de la société.

"Déjà, le Fonds De Solidarité Africain (FSA) a exprimé son intérêt à rejoindre Shelter-Afrique en tant qu'actionnaire sous le groupe de classe "B". Lors de la 40ème AGA, nous demanderons l'approbation des actionnaires, auquel cas il deviendra notre 47ème actionnaire alors que nous nous efforçons d'intégrer les 10 pays africains restants qui ne sont pas encore membres de notre grande institution panafricaine de financement du développement", a déclaré M. Chimphondah.

Shelter-Afrique est une institution panafricaine de financement et de développement du logement, créée par les gouvernements africains pour répondre au besoin d'un système durable de fourniture de logements et de projets d'infrastructure connexes en Afrique. Ses actionnaires sont 44 pays africains, la Banque Africaine de Développement et la Société Africaine de Réassurance.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AMC/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon