Gabon : La présence de SETRAG, qualifiée d’historique

16 Mai 2021

Gabon-Economie-Transport/Histoire-SETRAG

LIBREVILLE, 16 mai (Infosplusgabon) - Si le début de l’exploitation du chemin de fer Transgabonais par la Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG) date de 2005, l’entreprise poursuit en 2021 ses missions, et ce, avec professionnalisme malgré des incidents mineurs survenus ici et là sur une voie ferrée à reconstruire.

La loi décidant la privatisation des entreprises d’Etat avait été présentée au Parlement gabonais en 1995 avant d’être adoptée dans la foulée.

C’est le 11 avril 1996 que la mise en concession de l’Office du chemin de fer Transgabonais (OCTRA) a été validée et en janvier 1999 que la Société Compagnie d’exploitation du chemin de fer Transgabonais (CECF) est choisie.

Ainsi, en conformité avec la convention de concession signée le 25 juillet 1999 avec l’Etat gabonais, dès le 28 décembre de la même année, le CECF débute l’exploitation de la ligne de chemin de fer.

Malheureusement, pour très peu de temps, parce que le 15 mai 2003, l’Etat révoque la convention et confie à SETRAG , filiale du Groupe ERAMET-COMILOG, un mandat de gestion et d’exploitation de l’activité ferroviaire pour 4 mois renouvelable.

Au terme de 8 mois d’exploitation commerciale positivement appréciable, le 1er avril 2004, le mandat de SETRAG est renouvelé pour 18 mois (1er février 2004 au 31 juillet 2005). Et le 11 août 2005, SETRAG obtient la concession pour 30 ans d’exploitation commerciale. Ajoutée à cela, la maintenance de cet unique réseau ferré du Gabon.

D’autre part, SETRAG et l’Etat gabonais ont lancé un programme de remise à niveau de la voie (PRN) pour la période 2016-2024, et cela, au regard de ses ambitions en matière de performance, de sécurité et de responsabilité sociale. Ce qui constitue une avancée significative.

Le chemin de fer est un vecteur essentiel du développement et un levier stratégique de la croissance du Gabon. La SETRAG contribue ainsi à désenclaver les populations rurales, à transporter près de 52% des exportations et à faciliter la circulation des marchandises, dans les cinq provinces sur les neuf que compte le pays. La société assure ses missions régaliennes avec près de 1200 salariés direct – dont 40% sont repartis le long de la voie de Ntoum à Franceville – contribuant ainsi à la création d’une chaîne de valeurs aux abords des gares et des cités d’habitation des employés. La SETRAG, c’est aussi plus de 1000 emplois indirects le long des 648 kilomètres de voies ferrées.

SETRAG transporte principalement des marchandises (minerai, grumes...) mais assure également un service voyageurs entre Owendo et Franceville.

Ce sont au total vingt-quatre gares à exploitation commerciale qui sont desservies quotidiennement par l’ensemble des trains voyageurs et de marchandises.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MPO/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon