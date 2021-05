Togo : Ecobank Transnational Incorporated a tenu sa 33e Assemblée Générale annuelle

31 Mai 2021

Afrique-Economie-Banques-Assemblée générale annuelle du Groupe ETI

LIBREVILLE, 31 mai (Infosplusgabon) - Ecobank Transnational Incorporated (“ETI”), société mère du Groupe Ecobank, a tenu jeudi dernier sa 33e Assemblée Générale annuelle ainsi que son Assemblée Générale extraordinaire en ligne. Le Président du Conseil d’Administration du Groupe Ecobank, M. Alain Nkontchou, a précisé : « Je suis devenu Président du Conseil d’Administration du Groupe Ecobank en juin 2020, alors que notre monde était déjà confronté à la pandémie de Covid-19. Nous avons offert notre soutien sous de nombreuses formes aux clients, aux employés, aux communautés, aux autorités sanitaires et aux gouvernements ».

« Grâce à nos multiples canaux de distribution et à nos investissements substantiels dans la technologie, nous avons pu assurer une continuité de service sans faille. Nous avons l'intention de développer notre activité et de rester à l'avant-garde du commerce, des paiements, des transferts d’argent et de l'inclusion financière en tirant continuellement parti de la technologie et de partenariats judicieux », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Ade Ayeyemi, Directeur Général du Groupe Ecobank, a souligné : « Nous avons investi et mis l'accent sur une stratégie visant à ‘Reconstruire en mieux’ afin de nous positionner pour une croissance et une durabilité à long terme. Nous allons poursuivre notre programme de « Dynamique d'Exécution » afin d'utiliser ces investissements pour accroître les revenus, et générer une croissance à long terme ainsi qu'un rendement du capital pour l'entreprise et ses actionnaires ».

Les actionnaires ont salué les progrès du Groupe en 2020 et la façon dont il a su faire face aux difficultés de la situation actuelle. Le bénéfice annuel de ETI, la société mère, s'est élevé à 201 millions USD, contre 184 millions USD en 2019. Le produit net bancaire du Groupe a progressé de 4 % pour atteindre 1 680 millions USD.

"La pandémie a accéléré la migration progressive des consommateurs vers les canaux numériques, ce qui a transformé notre façon de travailler à bien des égards. Grâce à nos investissements technologiques au fil des ans, nous étions préparés et nous avons veillé à fournir à nos clients un accès permanent 24h/24 et 7j/7 à leurs demandes en matière de services financiers. Par exemple, nos centres d’appels sont restés ouverts, et Rafiki, notre chatbot-assistant virtuel doté d’intelligence artificielle (IA), a pris en charge des services bancaires de routine", précise la direction générale du Groupe Ecobank.

« Notre gamme complète de services bancaires est restée disponible sur toutes nos plateformes numériques : mobile, en ligne, Omni Plus et Omni Lite », a poursuivi Ade Ayeyemi.

Les actionnaires ont approuvé les résolutions

Finalement, « toutes les résolutions présentées à l'Assemblée Générale annuelle ont été approuvées, notamment le renouvellement des mandats d'administrateur de MM. Alain Nkontchou, BrianKennedy et David O'Sullivan pour une période de trois ans.

Les actionnaires ont également ratifié la cooptation de M. Hervé Assah, en qualité d'administrateur, pour un mandat de trois ans prenant fin au troisième anniversaire de sa cooptation en tant qu'administrateur.

Le mandat des commissaires aux comptes, Deloitte Nigeria et Grant Thornton, Côte d'Ivoire, pour une durée de six ans, a été renouvelé, sous réserve de la modification des statuts de la société.

L'Assemblée Générale annuelle a été suivie d'une Assemblée Générale extraordinaire au cours de laquelle les actionnaires ont voté la modification de la section concernée des statuts de la société afin de refléter la nomination des commissaires aux comptes par la société lors de l'Assemblée Générale.

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service d’environ 28 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, labanque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays africains.

Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba, en Éthiopie, à Johannesburg, en Afrique du Sud, à Beijing, en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, souligne-t-on.

En outre, le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, les crédits, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations de trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine.

ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers, à savoir le Nigerian Stock Exchange à Lagos, le Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan.

Le site www.ecobank.com propose un large éventail d’information et notamment une vidéo présentant les points forts de la performance du Groupe en 2020 via le lien : https://youtu.be/PWG9tNOEgc4.

Pour toute information supplémentaire, merci de prendre attache avec la Direction de la Communication du Groupe via l’adresse électronique : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ou par téléphone au +228 22 21 03 03.

