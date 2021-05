TOGO : Ouverture à Lomé de la 33 ème Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de ETI

27 Mai 2021

Togo-Economie-Banque/33e Assemblée Générale Ecobank Transcontinental Incorporated (ETI)

Par Antoine NKOLO LAWSON

LIBREVILLE, 27 mai (Infosplusgabon) - Ecobank Transcontinental Incorporated (ETI) a annoncé la tenue de sa 33e Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ce jeudi à Lomé. En raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus, cette Assemblée générale ordinaire se tiendra en mode virtuelle, et ce, conformément aux statuts, a souligné, dans un communiqué de presse, la Direction de la Communication du principal Groupe bancaire panafricain indépendant.

Les directives limitant le nombre de participants aux assemblées publiques, seront respectées et la participation des actionnaires à l’AG se fera uniquement par procuration. Les informations relatives aux projets de résolution ainsi que le Rapport annuel 2020 sont disponibles via le lien : www.ecobank.com/agm

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la maison-mère du Groupe Ecobank qui emploie plus de 15 000 employés au service de plus de 20 millions de clients à travers ses pôles services bancaires aux particuliers, aux PMI-PMEs et aux grandes entreprises dans 33 pays africains. Le Groupe dispose d’une licence bancaire en France et des bureaux de représentation à Addis Abéba, en Ethiopie, Johannesburg, en Afrique du Sud, Pékin, en Chine, Londres au Royaume-Uni et Dubaï aux Emirats Arabes Unis.

Le Groupe Ecobank offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires par le biais de comptes de dépôt, prêts, trésorerie, conseil, financement du commerce, titres et gestion d’actifs.

Rappelons qu’ETI est cotée à la Nigerian Stock Exchanges à Lagos, à la Ghana Stock Exchange à Accra, et à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan.

