Gabon : ARISE remet au ministère de la Santé un important lot de masques chirurgicaux en faveur des populations

25 Mai 2021

Gabon-Santé-Covid-19-Don de masques par le Groupe Arise

LIBREVILLE, 25 mai (Infosplusgabon) - Le Groupe Arise IIP, IS et P&L, a octroyé 2 millions de masques chirurgicaux non stérilisés aux populations du Gabon par l’intermédiaire du Ministère de la Santé, le vendredi dernier, dans les locaux de l’Office Pharmaceutique National (OPN), rapporte un communiqué de presse parvenu à la rédaction ce mardi.

Cette initiative, intervient « dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 et dans le but de freiner la propagation du virus. ARISE, par l’intermédiaire de la Fondation Temasek, a une énième fois, tenu à assurer son soutien à la population gabonaise en faisant un important don de 2 millions de masques chirurgicaux non stérilisés d’une valeur de près de 250 000 000 FCFA ».

Toujours selon le communiqué, « ces masques ont été réceptionnés par les représentants du Ministère de la Santé, respectivement par le Directeur de Cabinet Monsieur BIYIGHO OBAME Jean Noel et le Secrétaire Général, Monsieur ONTINA Patrick ».

Les masques seront distribués aux personnes les plus nécessiteuses afin qu’elles se protègent efficacement contre le virus.

Au travers de ce énième don, Arise et ses entités au Gabon, viennent renforcer les importantes mesures d’aide du Gouvernement pour la population gabonaise. C’est aussi une manière ferme pour l’entreprise de réitérer son soutien indéfectible à ce pays ainsi qu’aux communautés dont le bien-être est au centre de ses préoccupations.

Rappelons qu’au début de la pandémie, le groupe Arise s’était fortement mobilisé afin de venir en aide à la population au travers d’importants dons de kits de produits alimentaires de première nécessité. Un peu plus de 5 300 familles gabonaises résidant autour de leurs sites de Nkok et Owendo ont bénéficié de cette aide.

A cela s’est ajoutée une contribution de 150 000 tonnes de vivres non périssables à la banque alimentaire créée par le Gouvernement gabonais composé de 50 000 tonnes de riz, 50 000 tonnes de savon et 50 000 tonnes d’huile de table raffinée.

Arise continuera d’oeuvrer contre la propagation du virus de la Covid-19 et assure son soutien indéfectible à la population gabonaise et à toutes les mesures mises en place par le Gouvernement dans le cadre du plan de riposte contre cette pandémie.

Rappelons qu’ARISE Integrated Industrial Platforms (IIP) développe des écosystèmes de classe mondiale à travers l’Afrique, contribuant à l’industrialisation du continent et favorisant la transformation locale. Nous sommes motivés par la poursuite d’une croissance verte ; avec pour ambition de favoriser le potentiel industriel du continent tout en nous assurant de neutraliser nos émissions de carbone et notre impact climatique.

Quant à ARISE Infrastructure Services (IS), elle élabore des solutions qui répondent au manque d’infrastructures en Afrique et joue un rôle de catalyseur dans le soutien de la croissance économique, de l’intégration régionale et des échanges commerciaux.

« Nous nous efforçons de maximiser l’impact positif de nos projets tout en contrôlant notre empreinte environnementale afin de minimiser les émissions de carbone », soutient Arise IS.

Enfin, Arise Ports & Logistics (APL) est une entreprise experte en développement d’infrastructures portuaires et de leurs écosystèmes dédiés. Elle conçoit, finance et gère des projets d’envergure en Afrique.

« Nous ambitionnons d’impacter favorablement le quotidien des populations des pays dans lesquels nous opérons, tout en veillant au strict respect des normes environnementales en vigueur dans ceux-ci », rapporte l’entreprise.

Les masques constituent un élément central de protection contre la propagation du Coronavirus et conserve son efficacité, s’ils sont correctement utilisés, rappelle-t-on.

