France : Lancement jeudi d’un nouveau rapport de l’OCDE sur le lobbying au 21e siècle

19 Mai 2021

LIBREVILLE, 19 mai (Infosplusgabon) - Selon un communiqué de presse, le nouveau rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui sera publié jeudi, mettra en évidence l’analyse les tendances et les difficultés posées par les pratiques de lobbying dans les pays de l’OCDE. Ce rapport va évaluer les progrès réalisés depuis l’adoption de la Recommandation du Conseil sur les Principes pour la transparence et l’intégrité des activités de lobbying, adoptée par l’OCDE en 2010.

Le lobbying est devenu de plus en plus complexe, avec de nouveaux outils pour influencer le gouvernement et un plus grand nombre d'acteurs. Le lobbying peut contribuer à faire entendre des voix différentes dans le processus de prise de décision, mais il doit se faire dans la transparence et le respect des principes d’intégrité. Comment aborder la complexité croissante de cette question ? Quel est l’impact du lobbying sur des questions comme la santé ou le changement climatique ? Comment assurer la transparence des influences étrangères, du lobbying via les médias sociaux ou des think tanks ?

Ce rapport, intitulé « Le lobbying au XXIe siècle : transparence, intégrité et accès », énonce également des recommandations en faveur de l’institution de règles plus solides pour renforcer la confiance dans la démocratie.

Une conférence virtuelle permettant d’aborder les questions soulevées par le rapport se tiendra le même jour à 12h00 (heure de Paris), et sera ouverte par une allocution du Secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurría, et de Věra Jourová, vice-présidente de la Commission européenne.

