Congo : Le nouveau gouvernement congolais

17 Mai 2021

LIBREVILLE, 17 mai (Infosplusgabon) - Le ministre d'Etat, directeur de cabinet du Président de la République a rendu public Samedi la liste du premier gouvernement dirigé par Anatole Collinet Makosso. Ci-dessous, l'intégralité des membres dudit gouvernement :

Ministres d'Etat

-ministre d'Etat de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale : M. Firmin Ayessa

-Ministre d'Etat du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation : M. Claude Alphonse Nsilou

-Ministre d'Etat des Industries minières et de la Géologie : M. Pierre Oba

-Ministre d'Etat des Affaires foncières et du Domaine public : M. Pierre Mabiala

Ministres

-Ministre de l’Aménagement du territoire des infrastructures et de l’entretien routier : M. Jean-Jacques Bouya

-Ministre de la Défense nationale : M. Charles Richard Mondjo

-Ministre de la Sécurité et de l’Ordre Public : M. Raymond Zéphirin Mboulou

-Ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’étranger : M. Jean-Claude Gakosso

-Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche : M. Paul Valentin Ngobo

-Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public : M. Roger Rigobert Andely

-Ministre des Hydrocarbures : M. Bruno Jean Richard Itoua

-Ministre de la Communication et des Médias Porte-parole du Gouvernement : M. Thierry Lézin Moungalla

-Ministre des Zones économiques spéciales et de la diversification économique : M. Emile Ouosso

-Ministre des transports, de l’Aviation civile et de la marine marchande : M. Jean Marc Thystère Tchikaya

-Ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones : M. Aimé Ange Wilfrid Bininga

-Ministre de l’Économie, du plan de la statistique et de l’intégration régionale : Mme Ghislaine Ingrid Olga Ebouka-Babackas

-Ministre de l’Administration du territoire, de la décentralisation et du développement local : M. Guy Georges Mbaka

-Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat : M. Josué Rodrigue Ngouonimba

-Ministre de l’Environnement du Développement durable et du Bassin du Congo : Mme Arlette Soudan-Nonault

-Ministre de l’Économie forestière : Mme Rosalie Matondo

-Ministre de la Santé et de la Population : M. Gilbert Mokoki

-Ministre de la Coopération Internationale et de la promotion du partenariat public privé : M. Denis Christel Sassou Nguesso

-Ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique : M. Honoré Ntsayi

-Ministre de la jeunesse et des Sports et de l’Éducation civique, de la formation qualifiante et de l’emploi : M. Hugues Ngouélondélé

-Ministre du développement Industriel et de la promotion du secteur privé : M. Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint-Eudes

-Ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’Artisanat et du Secteur informel : Mme Jacqueline Lydia Mikolo

-Ministre de l’Enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation technologique: Mme Edith Delphine Emmanuelle née Adouki

-Ministre de l’Enseignement pré-scolaire primaire, secondaire et de l’Alphabétisation : M. Jean luc Moutou

-Ministre de l’Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l’Emploi: M. Ghislain Thierry Manguessa Ebome

-Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique : M. Léon Juste Ibombo

-Ministre du Tourisme et des loisirs : Mme Destinée Ermella Doukaga

-Ministre de la Culture et des Arts : M. Dieudonné Moyongo

-Ministre des Affaires sociale et de l’Action humanitaire: Mme Irène Mboukou

-Ministre de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la femme au développement : Mme Ines Nefert Ingani

Ministres délégués

-Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la réforme de l’Etat : M. Luc Okio

-Ministre délégué auprès du ministre des Finances et du Budget, chargé du Budget : M. Ludovic Ngatsé

