Afrique : Riposte face à la COVID-19

09 Mai 2021

LIBREVILLE, 9 mai (Infosplusgabon) – Selon un communiqué de presse de African Media Agency, la planète lutte contre de nouvelles variantes du COVID-19 et le stock de vaccins est très limité en Afrique. Les Etats Membres de l'Union Africaine (UA) doivent maintenir un équilibre entre la réduction des risques liés au COVID-19 et les répercussions des mesures relatives à la santé publique, notamment la perte de revenus, l'insécurité alimentaire et la restriction de l'accès aux services de soins de base.

Toujours selon la même source, « les récentes données figurant dans le rapport de Partnership for Evidence-Based Response to COVID-19 (PERC) - Partenariat pour une réponse à la COVID-19 fondée sur des données probantes - montrent que ces défis majeurs persistent sur le continent africain: 81 % des personnes interrogées ont déclaré avoir des difficultés à se procurer de la nourriture, 77 % ont déclaré avoir subi une perte de revenus et 42 % ont déclaré avoir manqué de soins médicaux ».

Le rapport préconise des mesures de santé publique axées sur les populations à haut risque, une vigilance plus accrue au regard des nouvelles variantes et un renforcement des stocks de vaccins par la communauté internationale afin de circonscrire la pandémie en Afrique.

Il est précisé que « les données sont issues d'une nouvelle enquête menée par le Partnership for Evidence-Based COVID-19 Response (PERC) sur plus de 24 000 adultes dans 19 Etats membres de l'Union africaine.

Le Partnership for Evidence-based Response to COVID-19, est un consortium d'organisations mondiales de santé publique et d'entreprises du secteur privé. Les organisations membres du PERC sont les Centres Africains de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC Afrique), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Resolve to Save Lives, une initiative de Vital Strategies, la UK Public Health Rapid Support Team (une équipe de soutien rapide pour la santé publique au Royaume-Uni) et le Forum Economique Mondial.

Resolve to Save Lives, une initiative de l'organisation internationale de santé Vital Strategies, se consacre à la prévention des décès dus aux maladies cardiovasculaires et la prévention des épidémies. Elle est dirigée par le Dr. Tom Frieden, ancien Directeur des Centres Américains de Contrôle et de Prévention des Maladies.

Chez Vital Strategies, une organisation mondiale dans le domaine de la santé, nous pensons que chaque personne devrait être protégée par un solide système de santé publique. Nous travaillons avec les gouvernements et la société civile dans 73 pays pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies fondées sur des preuves qui s’attaquent à leurs problèmes de santé publique les plus urgents.

CDC Afrique est une institution technique spécialisée de l'Union Africaine qui renforce la capacité et l'aptitude des institutions de santé publique africaines ainsi que des partenariats visant à détecter et à répondre rapidement et efficacement aux menaces et aux épidémies de maladies, sur la base d'interventions et de programmes fondés sur des données.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) contribue à bâtir un avenir radieux aux populations du monde entier. Une bonne santé est le fondement de communautés dynamiques et productives, d'économies plus fortes, de nations plus sûres et d'un monde meilleur. En tant que principale autorité sanitaire du système des Nations Unies, notre travail touche chaque jour la vie des gens dans le monde entier.

En Afrique, l'OMS est au service des États membres et travaille avec les partenaires au développement pour améliorer la santé et le bien-être de toutes les personnes vivant ici. Le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique est situé à Brazzaville (Congo).

Le Forum Economique Mondial est l'organisation internationale pour la coopération public-privé. En réponse à l'urgence du COVID-19, le Forum Economique Mondial, en tant que partenaire de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a lancé la plateforme d'action du COVID qui a pour but de catalyser l’appui du secteur privé à la réponse de santé publique mondiale au COVID-19, et de le faire à l'échelle et à la vitesse requises pour protéger les vies et les moyens de subsistance, avec pour objectif de trouver des moyens de contribuer à mettre fin à l'urgence mondiale le plus rapidement possible, rapporte-t-on.

Le Mercredi 12 mai 2021 à 8h15 -9h00 heure avancée de l’Est (HAE/EDT) // 14 h 15 -15 h 00 heure d’Afrique Centrale CAT sera organisé un webinaire, avec de nombreux intervenants :

• Dr. Ahmed E. Ogwell Ouma, Directeur Adjoint, CDC Afrique

• Dr. Richard Mihigo, Directeur du Programme, Immunisation et Développement des Vaccins, OMS

• Dr. Tom Frieden, Président et Directeur Général de Resolve to Save Lives, une Initiative de Vital Strategies

• Modérateur: Amanda Russo, Chargée du Contenu Média, Forum Economique Mondial

Inscription au webinaire via le lien : https://vitalstrategies.zoom.us/webinar/register/WN_ZILPOLwLRWmKKnMe27xChg





FIN/ INFOSPLUSGABON/LMK/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon