France : Décès de Béchir Ben Yahmed

04 Mai 2021

LIBREVILLE, 4 mai (Infosplusgabon) - Béchir Ben Yahmed, le fondateur du groupe panafricain Jeune Afrique, est décédé dimanche soir à l’âge de 93 ans. A la tête du groupe Jeune Afrique depuis sa création, le 17 octobre 1960, Béchir Ben Yahmed fut éphémère ministre du premier gouvernement de Habib Bourguiba, en 1953, à peine âgé de 28 ans, avant de traverser la Méditerranée.

A Paris, il va des décennies durant livrer son point de vue dans son éditorial « Ce que je crois », ouverture d’un journal devenu plus qu’un journal au sein des élites de l’Afrique francophone.

L’hebdomadaire dont le premier numéro est paru le 21 novembre 1961 a survécu à toutes les épreuves et à su s’adapter aux mutations technologiques.

Jeune Afrique a fêté ses 60 ans en octobre 2020. « Fondée par un Africain du nord qui, en 1960, ne connaissait presque rien de l’Afrique subsaharienne, Jeune Afrique a été peu à peu accepté par nos frères subsahariens qui le considèrent aujourd’hui comme leur journal. C’est là pour moi un grand motif de satisfaction et même de fierté », disait-il dans un entretien paru en octobre dans « Leader ».

« Ma plus grande frustration est de voir que le continent africain n’a pas encore pris le chemin du développement et de la démocratie. Et surtout que les systèmes éducatifs et de santé y fonctionnent si mal, sauf exception. Or, nous savons tous que si les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas bien éduqués et bien soignés, leurs pays ne se développeront pas demain ».

Parti, la plume à la main, Béchir Ben Yahmed laisse derrière lui un grand journal avec, aux manettes, Amir Ben Yahmed, en charge du développement, son frère Marwan et l’éditorialiste François Soudan (Source Financial Afrik).

FIN/ INFOSPLUSGABON/LMK/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon