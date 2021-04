Afrique : Démarrage des activités de Outsource Monetic™, en Afrique

27 Avril 2021

LIBREVILLE, 27 avril (Infosplusgabon) - Outsource Monetic™ est un Opérateur Indépendant de Guichets Automatiques Bancaires (ou IAD – Independent ATM Deployer) qui a démarré le 15 mars 2021 ses activités en Afrique de l’Ouest et Centrale, selon un communiqué.

Le siège de Outsource Monetic™ se trouve à Atlanta, aux Etats-Unis, avec une présence dans les 14 pays en Afrique zone UEMOA et CEMAC.

Les principaux pays où Outsource Monetic™ va opérer sont le Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo et le Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, Congo, Guinée équatoriale et Gabon.

Outsource Monetic ™ dirige ses opérations en Afrique à partir du bureau de Dakar (Sénégal) pour ses activités en Afrique de l’Ouest et du bureau de Lomé (Togo) pour celles en Afrique centrale.

