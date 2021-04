Birimian : une société d'investissement dédiée aux marques africaines de luxe et haut de gamme

26 Avril 2021

ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 26 avril (Infosplusgabpon) - Birimian est officiellement lancée ce lundi en tant que première société d'investissement opérationnelle dédiée exclusivement aux marques de luxe et premium d'héritage africain. Dirigée par une équipe exclusivement féminine, Birimian est emmenée par Laureen Kouassi-Olsson, professionnelle expérimentée dans les secteurs des services financiers et du capital-investissement en Afrique. Dès son lancement, Birimian soutiendra les créateurs du continent et de la diaspora pour faciliter et accélérer la croissance de leur entreprise, aussi bien au niveau régional qu'international.

Birimian servira de passerelle entre les entrepreneurs et les créateurs du continent et les acteurs stratégiques des industries internationales de la mode et du luxe. En associant mentorat et soutien financier et opérationnel, Birimian établira un écosystème conçu pour créer de la valeur pour les entrepreneurs africains et aider les marques indépendantes à se hisser au rang de marques internationales.

Birimian débute avec quatre marques que la société soutiendra à travers une combinaison de financement et de stratégie d’incubation et d’accélération sur mesure :

Fondée par une équipe rompue aux activités des marques digitales haut de gamme, Birimian proposera une approche hybride destinée à relever les défis liés au capital, à la production et à la distribution internationale auxquels sont confrontés les créateurs africains. Birimian mettra l'accent sur les aspects suivants :

Le financement à long terme des marques du portefeuille de la société, avec des investissements allant de 30 000 à 3 millions de dollars dans des marques et des entreprises créatives en phase d'amorçage, d'accélération et de croissance

Le conseil et l'accompagnement des marques pour s'assurer que les processus commerciaux et l'identité de la marque sont en phase avec les objectifs de chaque créateur

Le renforcement de la capacité de production et de distribution par le biais de partenariats stratégiques

Le renforcement des processus de contrôle interne et de planification financière

La mise en œuvre d'un plan d'expansion assurant une croissance durable, avec des investisseurs engagés pour au moins cinq ans, afin de garantir un soutien à long terme aux marques partenaires

Une visibilité internationale pour les entreprises créatives grâce à l'optimisation du marketing numérique

Birimian a été fondée par Laureen Kouassi-Olsson, spécialiste reconnue dans le secteur du capital-investissement et des services financiers en Afrique. Son équipe de direction 100% féminine se compose également de Michelle Kathryn Essomé, ancienne directrice générale de l'African Private Equity and Venture Capital Association, directrice financière et responsable des relations avec les investisseurs ; Céline Gainsburg-Rey, spécialisée dans l'accompagnement des marques de luxe, directrice de la stratégie et du marketing ; et Olufunke Faweya, qui a consacré sa carrière à la gestion des opérations et à l'expansion internationale des marques, et qui rejoint la société en tant que directrice des opérations marques.

La gouvernance de Birimian est renforcée d’un comité d’investissement rassemblant des experts de l’investissement, de l’industrie du luxe et de la mode. Elle sera complétée par un comité créatif réunissant des experts et des personnalités de la scène créative internationale qui appuiera Birimian dans l’identification de talents à fort potentiel.

Laureen Kouassi-Olsson, fondatrice de Birimian, a déclaré : « Birimian est une invitation à découvrir et à rejoindre un univers : celui de l’exception créative africaine. Notre mission consiste à combiner investissement, mentorat et soutien opérationnel afin d’aider nos marques à réaliser leur véritable potentiel et à acquérir une visibilité internationale. Birimian est ainsi une invitation à l’action : celle de participer à l’éclosion de marques Heritage africaines et de proposer à l’industrie de la mode et du luxe de s’orienter vers une scène plus diverse, créative et moderne. »

Première plateforme d'investissement opérationnelle consacrée aux marques de luxe et premium d'héritage africain, Birimian accompagne les créateurs du continent sur le long terme, dans leur trajectoire de croissance et dans leur développement à l'international. Birimian a pour ambition d'accélérer l'éclosion des créateurs africains à l'international en se positionnant comme leur partenaire de référence dans quatre secteurs principaux : mode, accessoires, beauté & Cosmétiques, gourmet.

Birimian s’adresse à des marques portant dans leur ADN et dans leur identité, la culture, la tradition, l’histoire et l’héritage culturel du continent. Exceptionnelles par leur diversité et leur identité, ces marques s'adaptent aux codes modernes et contemporains.

