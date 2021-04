Ecobank Transnational Incorporated nomme Akin Dada au poste de directeur exécutif de la Banque des Grandes Entreprises et d'Investissement

16 Avril 2021

LOME, Togo, 16 avril (Infosplusgabon) - Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe Ecobank a annoncé, le 12 avril, la nomination de Akin Dada au poste de directeur exécutif de la Banque des Grandes Entreprises et d'Investissement du Groupe. Il a rejoint Ecobank en 2017 en tant que directeur exécutif de la Banque des Grandes Entreprises au Nigeria, et avant sa nouvelle nomination, il était directeur de la Banque des Grandes Entreprises du Groupe Ecobank.

Il succède à Amin Manekia, qui a pris sa retraite du Groupe en 2020.

Akin Dada possède plus de 30 ans d'expérience bancaire dans les domaines de la couverture de la clientèle, du lancement de transactions stratégiques et de dialogues consultatifs sur divers segments de clientèle, notamment le secteur public, les télécommunications, les produits de grande consommation, le pétrole et le gaz.

Avant de rejoindre Ecobank, Akin Dada était le directeur général de Citigroup Cameroun. Il a travaillé pour Citigroup pendant 26 ans dans la Banque des Grandes Entreprises et d'Investissement en tant que Senior Transactor, Senior Relationship Banker et directeur du développement commercial. Chez Citi, il a traité un large éventail de transactions dans les domaines de la syndication de prêts, du financement de projets, du financement d'entreprises et du conseil. Akin Dada a également travaillé brièvement chez Access Bank Nigeria Plc en tant que directeur du service pétrole et gaz.

Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, a déclaré : « L'expérience riche et variée de Akin Dada, acquise au cours de nombreuses années dans le domaine de la banque des grandes entreprises, ainsi que ses connaissances plus larges des services bancaires, du crédit et de la gestion des risques, en font la personne idéale pour diriger notre Banque des Grandes Entreprises et d'Investissement. La mise en œuvre de la Zone de Libre Echange Continentale, qui laisse présager un essor de la demande en matière de financement du commerce, de services de conseil et de paiements transfrontaliers, offre de formidables opportunités au Groupe Ecobank ».

Akin Dada est titulaire d'un MBA de l'université de Warwick, au Royaume-Uni, et d'un diplôme en sciences politiques de l'université d'Ibadan, au Nigeria.

Rappelons qu’Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service d’environ 24 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays africains. (Source APO Group pour Ecobank).

