La France se préparerait-elle à une quatrième vague ?

15 Avril 2021

France-Santé-Covid-19

Par G. Lemaitre

LIBREVILLE, 15 avril (Infosplusgabon) – Le variant brésilien pourrait déjouer toutes les statistiques liées à la lutte contre la Covid-19 au point que le gouvernants en France, penseraient à une 4e vague. Dans le classement des pays qui dénombrent le plus de décès au monde, le Brésil arrive en 14ème position avec 351 469 décès au 10 avril. Ce qui peut paraître important mais avec 211 Millions d'habitants, ce-là "ne fait que" 1 660 décès par Million d'habitants. Tout est relatif quand le pays le plus touché au monde est La Tchéquie avec 2 604 décès par Million et personne n'en parle ! !.

Statistique Mondiale Nombre Décès Covid au 10 04 21 Pays Habitants Nombre Décès Décès/Million H +/- Quinz. 1 Tchéquie 10 649 800 27 734 2 604 7,59% 2 Hongrie 9 772 756 23 211 2 375 17,51% 3 Montenegro 622 137 1 354 2 176 4,48% 4 Bosnie Herz. 3 492 018 7 298 2 090 17,33% 5 Bulgarie 7 000 039 14 351 2 050 13,45% 6 Belgique 11 455 719 23 390 2 042 2,52% 7 Macédoine du N 2 118 945 4 182 1 974 14,83% 8 Slovénie 2 080 908 4 097 1 969 2,48% 9 Slovaquie 5 450 421 10 487 1 924 11,26% 10 Roy.Uni 66 436 000 127 080 1 913 0,40% 11 Italie 60 317 000 113 923 1 889 5,84% 12 Etats-Unis 333 716 432 567 142 1 699 2,28% 13 Pérou 32 625 948 54 669 1 676 6,70% 14 Brésil 211 755 692 351 469 1 660 13,12% 15 Mexique 127 792 286 209 212 1 637 3,86% 16 Portugal 10 331 330 16 910 1 637 0,49% 17 Espagne 47 100 396 76 328 1 621 1,76% 18 Croatie 4 076 246 6 269 1 538 7,09% 19 Pologne 38 386 000 58 176 1 516 12,41% 20 Moldavie 3 546 000 5 369 1 514 12,20% 21 France 67 064 000 98 395 1 467 4,16% 22 Panama 4 278 500 6 159 1 440 1,13% 23 Lituanie 2 687 586 3 671 1 366 3,73% 24 Suède 10 230 000 13 621 1 331 1,63% 25 Colombie 50 911 747 65 608 1 289 4,49% 26 Roumanie 19 405 000 25 006 1 289 8,74% 27 Argentine 45 376 763 57 647 1 270 4,12% 28 Chili 19 458 310 24 213 1 244 6,89% 29 Arménie 3 018 854 3 675 1 217 7,02% 30 Suisse 8 417 700 9 804 1 165 1,80% 31 Kosovo 1 767 881 1 967 1 113 3,85% 32 Autriche 8 711 500 9 662 1 109 4,67% 33 Bolivie 11 633 371 12 442 1 070 2,28% 34 Lettonie 1 869 000 1 946 1 041 4,23% 35 Equateur 17 000 000 17 275 1 016 3,57% 36 Pays Bas 17 182 263 16 754 975 1,85% 37 Irlande 4 924 240 4 783 971 2,79% 38 Allemagne 83 149 300 78 858 948 3,21% 39 Afrique du Sud 58 775 022 53 256 906 1,15% 40 Ukraine 41 710 267 37 014 887 15,84% 41 Tunisie 11 350 973 9 136 805 5,20% 42 Grece 10 724 599 8 607 803 11,00% 43 Estonie 1 329 000 1 020 767 18,60% 44 Russie 146 748 590 102 649 699 5,38% 45 Israël 9 136 100 6 292 689 2,06% 46 Canada 37 894 799 23 287 615 1,90% 47 Danemark 5 707 251 2 436 427 1,04% 48 Maroc 35 952 000 8 891 247 1,06% 49 Finlande 5 560 000 868 156 6,24% 50 Norvège 5 214 890 684 131 4,27% 51 Egypte 102 792 305 12 405 121 4,73% 52 Algérie 43 943 418 3 316 75 7,87% Total 52 Pays 1 730 700 689 2 407 593 1 791 10,92% Afr. Du Nord-Maghreb 194 038 696 33 748 174 16,56%



Il est vrai le chiffre global de 27 734 décès pour ce pays de seulement 10.650 Millions d'habitants c'est moins affolant.....mais c'est 57% de plus que le Brésil proportionnellement ! !

- La France est 21ème avec 98 345 décès soit 1 467 par Million c'est à peine moins que Le Brésil ! !

- L'Allemagne est 38ème avec 78 958 soit 948 par Million soit 34% de moins que La France et 42% de moins que Le Brésil ! .

De là à penser qu'une prochaine vague est à envisager, c'est ce que certains commencent à évoquer.

"Florian Philippot alerte nos compatriotes. En pleine période du troisième confinement, ils préparent déjà la quatrième vague, et donc le quatrième confinement. Leur nouvelle trouvaille : le coup du variant brésilien. Comme le Brésil est dirigé par un populiste, cela ne fera pas de mal, c’est comme le variant anglais, il est apparu après le Brexit " !

FIN/ INFOSPLUSGABON/AAB/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon