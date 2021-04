Cameroun : Une partie de l’autoroute Yaoundé-Douala mise en service

13 Avril 2021

Cameroun-TP- Autoroute/Ouverture d’un tronçon de l’axe Yaoundé-Douala

LIBREVILLE, 13 avril (Infosplusgabon) - Le journal « Investir au Cameroun » a annoncé la mise en circulation automobile, par le gouvernement sur 60 kilomètres, de l’autoroute Yaoundé-Douala, devant relier à terme les deux principales villes du pays, avant la CAN 2021, organisée au Cameroun dès janvier 2022.

« La mise en service de l’autoroute se fait dans la perspective de la CAN en 2022. On ne va pas réaliser une infrastructure pour qu’elle reste dans la broussaille », a expliqué Benoît Parfait Mbole Mbole, le directeur général des travaux d’infrastructures au ministère des Travaux publics, lors d’une visite de chantier le 6 avril dernier.

Selon le journal, "Mais pour y parvenir, plusieurs défis restent à relever. Il faudra d’abord achever la construction de la première section de l’autoroute donc les travaux sont rendus à 98% selon la mission de contrôle Scet-Tunisie/Louis-Berger. Il faudra ensuite réaliser les ouvrages de raccordement pour relier la première partie de l’autoroute au réseau routier de Yaoundé et à la nationale n°3 au niveau de Boumnyebel. Et enfin, on devra construction les infrastructures de fonctionnalité (péages, stations de pesage, aires de repos et de services et bande d’arrêt d’urgences en) et signer un contrat de concession pour l’exploitation de cette portion de l’autoroute".

Pour rappel, l’autoroute Yaoundé-Douala vise à construire un réseau routier moderne de 196 km entre les deux plus importantes villes du pays. Le coût prévisionnel des travaux de la première phase est de 338,7 milliards FCFA toutes taxes comprises. La phase 1 de cette autoroute vise à construire sur 60 kilomètres, une autoroute de 2 x 2 voies extensibles à 3 voies, du point kilométrique 0 à l’échangeur de Bibodi.

Cette première phase a connu un énorme retard, à cause non seulement des difficultés liées à la libération des emprises, mais aussi et surtout des difficultés financières. Au cours de la revue des chantiers d’infrastructures routières en cours d’exécution au Cameroun, le 22 février 2021 à Yaoundé, les prestataires de ce projet autoroutier réclamaient, par exemple, des impayés de 33,39 milliards de FCFA. (Source Investir au Cameroun).

FIN/INFOSPLUSGABON/VCX/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon