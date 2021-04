La coopération sécuritaire entre Paris et Rabat au beau fixe

09 Avril 2021

LIBREVILLE, 9 avril (Infosplusgabon) – Selon des sources concordantes, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, a salué, jeudi, la qualité de la coopération sécuritaire entre la France et le Maroc. Il a également réitéré la position de soutien de son pays au plan d’autonomie marocain pour le Sahara, rapporte le site marocain Atlas Info.

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères a eu un entretien en visioconférence, jeudi, avec son homologue marocain Nasser Bourita, au cours duquel il a évoqué les relations bilatérales très denses entre la France et le Maroc et les enjeux communs aux deux pays, notamment les conséquences de la crise sanitaire, la coordination entre les deux pays pour y faire face ainsi que les questions migratoires, a indiqué la porte-parole du Quai d’Orsay.

Le chef de la diplomatie française a salué, à cette occasion, “la qualité de la coopération sécuritaire entre nos deux pays que nous avons régulièrement l’occasion de constater, notamment en matière de lutte contre le terrorisme”, a souligné la porte-parole lors du point de presse électronique.

S’agissant de la situation au Sahara, “le ministre a rappelé le soutien de la France à la recherche d’une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Il a rappelé que dans cette perspective, la France considère le plan d’autonomie marocain comme une base sérieuse et crédible », a indiqué la porte-parole.

“Le ministre a appelé de ses vœux la nomination rapide d’un nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies”, a-t-elle ajouté.

Au plan régional, le chef de la diplomatie française s’est félicité des avancées politiques récentes en Libye et a réitéré son soutien au processus des Nations unies qui doit conduire à l’organisation des élections du 24 décembre 2021 et sur le plan sécuritaire au retrait de tous les mercenaires et combattants étrangers, a indiqué la même source.

Sur le Sahel, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères a “salué la participation du Premier ministre marocain, Saad Eddine el Otmani, à la conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel et au Sommet de N’Djamena, ainsi que la participation de Nasser Bourita à la conférence ministérielle de la Coalition pour le Sahel”. Il a également rappelé les initiatives engagées par la France dans ce cadre.

Enfin, “le ministre a salué la nouvelle dynamique dans la relation entre le Maroc et l’Union européenne et réaffirmé le rôle stratégique du Maroc comme partenaire de l’Union”, a indiqué la porte-parole.

Depuis l’attentat de l’hôtel Atlas Asni à Marrakech en 1994, au cours duquel deux touristes espagnols ont été tués par un commando franco-algérien, le Maroc a dû payer un lourd tribut à la lutte contre le terrorisme. Celui du sang de dizaines de victimes d’attentats abominables que ce soit à Casablanca, Marrakech ou encore Imlil.

Dès 1995, ce sont des centaines d’opérations qui ont été avortées et autant de cellules neutralisées.

