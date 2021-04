Afrique du Sud : Verdant Capital lève 9,9 millions de dollars de fonds propres de série A pour Tugende, un prêteur technologique axé sur les MPME d’Afrique de l’Est

08 Avril 2021

JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 8 avril (Infosplusgabon) - Selon un communiqué de presse publié par APO, il s’agit de l’opération la plus récente menée par les services bancaires d’investissement primés dans les domaines de la fintech et de l’inclusion financière de Verdant Capital. Partech Africa, membre du fonds de capital‑risque technologique international Partech Group, et Enza Capital ont investi 3,6 millions USD dans le tour de table – convenu et structuré en 2020 – portant ainsi le volume total des capitaux de série A à 9,9 millions USD. Cette opération complète le premier tour de table mené par Mobility 54, l’entité de capital-risque axée sur l’Afrique soutenue par Toyota Group, ainsi que les 12 millions USD de financement par emprunt levés au cours des 18 derniers mois auprès d’investisseurs institutionnels britanniques, allemands, suisses, néerlandais et sud-africains. Verdant Capital joue le rôle de conseiller financier de Tugende et d’arrangeur pour ses levées de capitaux et d’emprunts.

Le déficit de crédit des MPME excède 331 milliards USD par an en Afrique sub-saharienne et 37 milliards USD rien qu’en Afrique de l’Est. La croissance de business models innovants basés sur les technologies, comme celui de Tugende, contribue à combler le déficit de crédit négligé par les banques traditionnelles. Les capitaux levés pour Tugende renforcent son bilan et contribuent à l’expansion de son portefeuille de prêts. Après avoir assis sa position de premier plan en finançant les boda bodas (taxis-motos) en Ouganda, Tugende a lancé ses opérations au Kenya fin 2019 pour donner le coup d’envoi à son expansion régionale tout en continuant à ajouter de nouveaux produits d’actif pour d’autres types de clients du secteur informel. Les investissements en fonds propres et les partenariats avec des sociétés de capital-investissement de premier plan accéléreront également le développement technologique et la croissance organisationnelle de Tugende.

Tugende (www.goTugende.com) utilise le financement d’actifs, la technologie ainsi qu’un système de soutien à la clientèle hautement personnalisé afin d’aider les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à devenir propriétaires d’actifs générateurs de revenus. Tugende a déjà servi plus de 43 000 clients, dont environ 16 000 ont acquis la propriété d’au moins un actif. Ses principaux paquets de financement comprennent, outre un financement d’actifs abordable, une assurance maladie et une assurance vie, une formation, des équipements de sécurité et un profil de crédit. Tugende a élargi la gamme d’actifs productifs qu’il finance, laquelle inclut désormais des moteurs de bateaux de pêche, voitures, réfrigérateurs et autres équipements générateurs de revenus ; actuellement, l’entité commence également à financer des actifs d’électro-mobilité. Tous les paiements sont numérisés et Tugende fournit automatiquement des notations de crédit exclusives à tous ses clients pour les aider à surveiller leurs performances et à saisir de nouvelles opportunités, telles que des remises et de nouveaux produits.

Cette opération de série A en faveur de Tugende consolide l’historique de Verdant Capital en termes de levées de capitaux pour des leaders émergents des technologies financières à fort impact et de mise en lumière de ces entreprises devant un large éventail d’investisseurs mondiaux. En reconnaissance des volumes considérable de fonds qu’il a levés au cours des 12 derniers mois en Afrique de l’Est et de l’Ouest et en Afrique du Sud, Verdant Capital a été nommé « Best Fintech Capital Raising Team » (Meilleure équipe de levée de fonds de fintech) d’Afrique, une distinction décernée par cfi.co dans le cadre de ses Prix « business and finance » pour le premier trimestre 2021. Lors des récents Prix cfi.co, les critères ESG et le thème des investissements à impact élevé ont été mis en lumière grâce à la BBVA (Espagne) et au Crédit Mutuel (France), qui ont été distingués pour leur gestion de l’investissement responsable, et à Neuberger Berman, récompensé pour sa plateforme d’investissement ESG en Amérique du Nord.

Verdant Capital a remporté ce prix à la suite d’une série de levées de fonds record en Afrique, totalisant 500 millions USD de capitaux et de fusion-acquisition dans le secteur de la fintech en 2020. Cette même année et dans le même secteur, Verdant Capital a finalisé avec succès des opérations représentant une valeur totale de 40 millions USD. Ces levées de fonds concernaient des entités telles que Tugende, Retail Capital, un acteur sud-africain des technologies de crédit aux PME, et Planet42, une entreprise sud-africaine d’abonnements de voiture. Sur la base de son portefeuille de projets, Verdant Capital prévoit qu’en 2021 les volumes d’affaires à l’échelle du secteur dépasseront les niveaux atteints en 2020.

La capacité de Verdant Capital à présenter ses clients à un public international est encore renforcée par sa conférence annuelle exclusive et mondiale Video Africa, destinée aux investisseurs. La deuxième édition de cet événement, qui s’est tenue en mars, a réuni 45 investisseurs de premier plan de 22 pays, auxquels Verdant a présenté 18 de ses principaux clients de la fintech et des services financiers de tout le continent africain. ( Distribué par APO Group pour Verdant Capital).

